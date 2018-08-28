Попытка увеличить конкуренцию: почему в КХЛ хотят снизить количество очков за победу в матче
- Хоккеисты московского ЦСКА и санкт-петербургского СКА
- globallookpress.com
Руководство и клубы КХЛ продолжают поиск возможных решений, которые помогут увеличить зрелищность матчей и если не встать вровень, то хотя бы максимально приблизиться к заокеанскому аналогу. Так, ряд команд, включая казанский «Ак Барс», московское «Динамо» и подольский «Витязь», пошли на уменьшение размеров площадки, сделав ставку на финский размер коробок. В то же время сама лига работает над тем, чтобы турнир стал более конкурентным, а борьба за победу в регулярном чемпионате — более непредсказуемой.
Руководство КХЛ 31 августа рассмотрит возможность изменения системы подсчёта баллов. В настоящее время лига функционирует по трёхбалльной модели, согласно которой команда получает три очка за победу в основное время, два — за выигрыш и одно — за поражение в овертайме или серии буллитов. А в случае проигрыша в течение 60 минут встречи — ни одного.
Двухочковая система является визитной карточкой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и используется с момента её основания. Вплоть до сезона-1999/2000 команды получали по два очка за победу и одному, если основное и дополнительное время встречи завершалось с равным счётом. Однако впоследствии было решено награждать двумя баллами за выигрыш в овертайме и серии буллитов, а одним — за проигрыш в них.
Примечательно, что новый сезон регулярного чемпионата КХЛ стартует уже 1 сентября, что делает утверждение подобных нововведений не совсем своевременным. Так, вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин выразил мнение, что реформы необходимо проводить заблаговременно.
«Я всегда отношусь к переменам очень настороженно. За неделю до старта чемпионата поздно говорить о таких изменениях, а что касается будущего сезона, надо просто подумать. Сейчас трудно с ходу оценить эту идею. Я вижу предмет для обсуждения. Мне нужно услышать общее мнение. Но не за неделю до начала турнира», — приводит слова Величкина «Спорт-Экспресс».
Согласился с ним и экс-генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд. Он заявил, что подобные шаги необходимо обдумывать заранее, однако добавил, что не считает подобные реформы чем-то существенным.
«Мне кажется, вообще без разницы. Наверное, есть какие-то аргументы, почему переходят на эту систему, и почему в НХЛ так играют. Надо изучать проблему, но, с моей точки зрения, это вообще не принципиально. Только такие вещи надо делать заранее, до начала чемпионата осталась неделя. Думаете, введут прямо сейчас? Вот это мне как раз и не нравится, что у нас правила соревнований меняют во время их проведения. А так — я ничего страшного в этом не вижу», — цитирует Вайсфельда «Чемпионат».
Предположительно, одним из аргументов КХЛ в пользу введения подобной системы может быть желание уменьшить очковый разрыв между командами. В результате того, что победа в основное время будет оцениваться меньше, сократится отставание между коллективами, что, в свою очередь, способно ожесточить борьбу за попадание в плей-офф.
«Я не слышал о переходе на двухочковую систему. Но если её примут, то увеличится конкуренция — и борьба за попадание в плей-офф станет жёстче. Она будет идти до заключительного тура. Между первым и последним местом не будет больших разрывов. Ничего криминального я в этом не вижу. Минусы трудно представить. Я помню, как вводилась трёхочковая модель и что для этого были определённые причины. Сейчас их уже нет. Поэтому вполне можно вернуться обратно», — заявил генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский.
При этом Вайсфельд считает, что изменение системы подсчёта очков неспособно повлиять на уровень конкуренции в КХЛ.
«Новая система поможет замаскировать разницу между топ-командами и аутсайдерами? Глупость какая! Как это можно сделать? Чтобы добиться этого, надо всем давать фору 5:0. Мы что, не понимаем, какая разница в очках, даже не глядя на турнирную таблицу? Люди приходят на хоккей, они же всё равно всё видят», — поделился мнением эксперт.
Стоит отметить, что ранее в российском хоккее уже использовалась система, согласно которой команда-победитель получала два очка. По ней играли в чемпионатах СССР, Межнациональной и Российской хоккейных лигах и отменили её лишь в 1998 году, сделав выбор в пользу трёхбалльной, которая заставляет команды стремиться к победе именно в основное время.
По мнению заслуженного тренера России Юрия Новикова, возвращение к старой системе окажет негативное влияние на зрелищность матчей КХЛ.
«Это неправильно. Систему подсчёта очков надо однозначно менять, необходимо заставить хоккеистов играть на победу в основное время. Я даже за то, чтобы за неё давали четыре очка, а за выигрыш в овертайме — два. А так получается, что три балла разыгрывают в дополнительное время — два одному, один — другому. В принципе, разница небольшая, все остаются при своих. Надо не бояться уходить от традиционных вещей и идти вперёд, за счёт этого развивается мир. Введение такой схемы — это шаг назад. Мы тут рассуждаем как болельщики, но ведь если решили в организации, то уже решили. На мой взгляд, это ошибка и не стимулирует развитие хоккея», — заявил Новиков.
Несмотря на то что КХЛ пока не подтвердила данную информацию, член совета директоров лиги Александр Медведев рассказал, что данный вопрос действительно находился на рассмотрении у руководства турнира.
«Эта тема уже обсуждалась членами совета директоров. Меня удивляют высказывания в прессе на тему того, что переход на двухочковую систему создаст условия для торговли очками. Думаю, это исключено. Схема с двумя баллами за победу не только уменьшит разрыв между командами, но и усилит конкуренцию, поскольку появится возможность догонять соперников даже после длинных серий неудачных игр», — цитирует Медведева ТАСС.
Он также отметил, что не стоит преуменьшать значимость успеха в овертайме и серии буллитов.
«На протяжении всей истории КХЛ было проанализировано, как эта система повлияла бы на распределение мест, и я надеюсь, что мы придём к новой старой системе. Победа в основное время, в овертайме или по буллитам — это всё равно выигрыш. И принижать его значение несправедливо. Не стоит приписывать модели с двумя очками исключительно авторство НХЛ, поскольку в советское время тоже играли по аналогичной схеме», — заключил Медведев.
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