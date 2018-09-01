Хоккеист СКА Херсли стал автором первой шайбы сезона-2018/19 КХЛ
- РИА Новости
Херсли отличился на четвёртой минуте матча с действующим обладателем Кубка Гагарина — казанским «Ак Барсом». 32-летний швед забил после передач Никиты Гусева и Павла Дацюка.
Вот он - первый БУМ, первый ГОЛ нового сезона.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 сентября 2018 г.
Патрик Херррсли!#АКБСКАpic.twitter.com/R0A2J5lxcI
Матч «Ак Барс» — СКА проходит в Казани.
Ранее сообщалось, что Сергей Шумаков подписал контракт с клубом НХЛ «Вашингтон».