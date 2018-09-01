Хоккеист СКА Херсли стал автором первой шайбы сезона-2018/19 КХЛ

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Защитник санкт-петербургского СКА Патрик Херсли стал автором первой шайбы сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист СКА Херсли стал автором первой шайбы сезона-2018/19 КХЛ
  • РИА Новости

Херсли отличился на четвёртой минуте матча с действующим обладателем Кубка Гагарина — казанским «Ак Барсом». 32-летний швед забил после передач Никиты Гусева и Павла Дацюка.

Матч «Ак Барс» — СКА проходит в Казани. 

Ранее сообщалось, что Сергей Шумаков подписал контракт с клубом НХЛ «Вашингтон».

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