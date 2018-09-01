Хоккеист СКА Херсли стал автором первой шайбы сезона-2018/19 КХЛ

Защитник санкт-петербургского СКА Патрик Херсли стал автором первой шайбы сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Херсли отличился на четвёртой минуте матча с действующим обладателем Кубка Гагарина — казанским «Ак Барсом». 32-летний швед забил после передач Никиты Гусева и Павла Дацюка.

Вот он - первый БУМ, первый ГОЛ нового сезона.

Патрик Херррсли!#АКБСКАpic.twitter.com/R0A2J5lxcI — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 сентября 2018 г.

Матч «Ак Барс» — СКА проходит в Казани.

Ранее сообщалось, что Сергей Шумаков подписал контракт с клубом НХЛ «Вашингтон».