Не в голах счастье: «Ак Барс» победил ЦСКА в самом нерезультативном финале КХЛ и завоевал третий Кубок Гагарина

Казанский «Ак Барс» выиграл пятый матч финальной серии плей-офф КХЛ у московского ЦСКА со счётом 1:0 и стал первым в истории трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Единственную шайбу в начале третьего периода при игре в неравных составах забросил канадец Роб Клинкхаммер. Как подопечные Зинэтулы Билялетдинова побили главный рекорд российского клубного хоккея — в материале RT.

Проигрывая со счётом 1:3 в серии до четырёх побед одной из команд, хоккеисты ЦСКА тем не менее летели в Казань с надеждой на итоговый успех. В стане армейцев все говорили только о том, что финал Кубка Гагарина ещё должен вернуться в Москву — а там команда Игоря Никитина при поддержке родных трибун сделала бы всё возможное, чтобы перевести противостояние в седьмой поединок.

Но у «Ак Барса» были на этот счёт иные планы. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова оставили далеко позади досадное поражение в овертайме третьего матча, продемонстрировали, что всё ещё способны «сушить» нападение оппонента, костяк которого составляют олимпийские чемпионы Пхёнчхана, и понимали, что лучшей возможности завоевать третий в клубной истории трофей у них не будет.

Полностью контролируя ход противостояния, имея не только тактическое, но и психологическое преимущество над ЦСКА, заручившись поддержкой переполненной «Татнефть Арены», под сводами которой собралось немногим менее девяти тысяч человек, казанцы готовы были смести любое препятствие на пути к заветному трофею.

Впрочем, «смести» в отношении новоиспечённого трёхкратного чемпиона КХЛ — это, пожалуй, слишком громкое слово. «Барсы» взяли своё высочайшим по меркам российского клубного хоккея уровнем организации игры. В пятом матче красно-синие вдвое перебросали соперника, заставив Эмиля Гарипова вступить в игру в общей сложности 33 раза (Ларс Юханссон, для сравнения, совершил всего 15 спасений за 60 минут), но капитулировать голкипера так и не вынудили. 26-летний воспитанник коллектива из Татарстана оформил первый и единственный в финале Кубка Гагарина «сухарь», после которого его заслуга в триумфе дружины Билялетдинова просто не может не быть оценена по достоинству.

Счёт 1:0, с которым закончилась решающая встреча, как нельзя лучше характеризует происходившее на льду во всех поединках противостояния. «Ак Барс» грамотно сбивал темп, навязывая сопернику медленный силовой хоккей, а ЦСКА, словно не понимая, что у него нет ни единого шанса обыграть наиболее опытного кубкового бойца лиги в комфортной для того манере, принял вызов и лишь изредка оживлял матч стараниями Сергея Андронова и Андрея Светлакова.

Ошибку, ставшую в итоге судьбоносной, совершил защитник армейцев Михаил Пашнин. В конце второго периода он нарушил правила в борьбе с Робом Клинкхаммером, опасно сыграв высоко поднятой клюшкой, а после перерыва сам же пострадавший и реализовал большинство «Ак Барса» в матче, откликнувшись на передачу Антона Ландера. Перед этим в формате «пять на четыре» трижды играл ЦСКА (причём всякий раз удалялся защитник хозяев Альберт Яруллин), но спецбригады Никитина были совершенно неэффективны. Как и во всей серии в целом.

Самый ценный игрок плей-офф Кубка Гагарина 2018 – Джастин Азеведо! 24 очка в 19 играх! pic.twitter.com/rnJ5TllMc7 — КХЛ (@khl) 22 апреля 2018 г.

Находившийся на льду во время единственной результативной атаки «барсов» в матче Джастин Азеведу очков за результативность себе в актив не записал, что, впрочем, не помешало ему завершить плей-офф Кубка Гагарина в статусе лучшего бомбардира и получить приз самому ценному игроку. Ничего удивительного, учитывая, что завершившаяся финальная серия стала наименее результативной в истории (в пяти матчах команды забросили всего 16 шайб — на пять меньше предыдущего антирекорда, установленного «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом» в 2011-м), а канадец с португальскими корнями был одним из немногих хоккеистов, чьи нестандартные действия на льду оказали прямое влияние на её результат.

Но наиболее впечатляющим среди множества рекордов, установленных хоккеистами и тренерским штабом «Ак Барса» (Билялетдинов, например, стал первым специалистом, который трижды привёл к завоеванию Кубка Гагарина одну и ту же команду), является достижение Даниса Зарипова. Для ветерана нынешний трофей стал пятым в профессиональной карьере, и это в десяти сезонах КХЛ!

За всю историю КХЛ было разыграно 10 Кубков Гагарина. ПОЛОВИНУ из них завоевал Данис Зарипов! pic.twitter.com/82y0xC5JD6 — КХЛ (@khl) 22 апреля 2018 г.

«Думаю, руководство задумается о переименовании приза в Кубок татарина», — пошутил 37-летний нападающий в беседе с журналистами по окончании финала. Его путь к победе оказался куда более сложным, нежели у любого из партнёров по команде: транзитом через дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, изнурительные судебные процессы и недоверие со стороны наставника, далеко не сразу отдавшего титулованному форварду место в одном из ударных сочетаний казанцев.

Вот таких бойцов — самоотверженных, характерных и вместе с тем мастеровитых — и не хватило москвичам, чтобы претендовать на победу в серии. ЦСКА, который считался многими экспертами явным фаворитом финала, лишь застолбил за собой статус неудачника больших сражений: до московского коллектива никто и никогда не проигрывал более одного решающего противостояния плей-офф КХЛ. Своим шансом Никитин, в отличие от Билялетдинова, не воспользовался — и праздновать теперь будет вовсе не столица, а недооценивавшаяся перед началом плей-офф Казань.