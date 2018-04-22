Штаб сборной России по хоккею вызвал ряд игроков ЦСКА и «Ак Барса» для подготовки к ЧМ
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Федерацию хоккея России.
В состав национальной команды вызваны Илья Сорокин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов из ЦСКА и Альберт Яруллин, Василий Токранов, Владимир Ткачев, Станислав Галиев из «Ак Барса».
Ранее сообщалось, что участие Павла Дацюка в шведском этапе Евротура находится под вопросом.