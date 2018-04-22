Штаб сборной России по хоккею вызвал ряд игроков ЦСКА и «Ак Барса» для подготовки к ЧМ

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал 14 участников финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором играли «Ак Барс» и ЦСКА.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Федерацию хоккея России.

В состав национальной команды вызваны Илья Сорокин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов из ЦСКА и Альберт Яруллин, Василий Токранов, Владимир Ткачев, Станислав Галиев из «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что участие Павла Дацюка в шведском этапе Евротура находится под вопросом.