Участие Дацюка в шведском этапе Евротура находится под вопросом

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Решение об участии хоккеиста СКА Павла Дацюка в шведском этапе Евротура будет принято по возвращении сборной России из Чехии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Илью Воробьёва.

«Дацюк тренируется по своей программе. Когда мы вернёмся, будем лучше знать, какое у него физическое состояние», — заявил Воробьёв.

Он отметил, что формирование состава сборной будет зависеть от финальной пары Кубка Гагарина и плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Дацюк не принял участия в чешском этапе Евротура и тренировался на базе в Новогорске.

Последний этап турнира текущего сезона пройдёт с 26 по 29 апреля в Швеции.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею потерпела третье поражение подряд на Чешских играх.

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