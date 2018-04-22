Азеведо из «Ак Барса» стал первым иностранцем, признанным самым ценным игроком плей-офф КХЛ
Как сообщает «Чемпионат», канадец стал первым иностранцем в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который смог завоевать эту награду.
Азеведо в 19 матчах плей-офф турнира набрал 24 очка, забив девять голов и сделав 15 результативных передач.
Самый ценный игрок плей-офф Кубка Гагарина 2018 – Джастин Азеведо! 24 очка в 19 играх! pic.twitter.com/rnJ5TllMc7— КХЛ (@khl) 22 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Ак Барса» Азеведо и Галиев стали лучшими бомбардиром и снайпером плей-офф КХЛ.