Хоккеисты «Ак Барса» Азеведо и Галиев стали лучшими бомбардиром и снайпером плей-офф КХЛ

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Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо стал лучшим бомбардиром плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18, а его партнёр по команде Станислав Галиев — лучшим снайпером.

Об этом сообщает РИА Новости.

Азеведо в 19 матчах турнира забросил девять шайб и сделал 15 результативных передач, Галиев забил десять голов.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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