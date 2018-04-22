Хоккеисты «Ак Барса» Азеведо и Галиев стали лучшими бомбардиром и снайпером плей-офф КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо стал лучшим бомбардиром плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18, а его партнёр по команде Станислав Галиев — лучшим снайпером.

Об этом сообщает РИА Новости.

Азеведо в 19 матчах турнира забросил девять шайб и сделал 15 результативных передач, Галиев забил десять голов.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.