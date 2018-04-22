«Ак Барс» третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина

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Казанский «Ак Барс» одержал победу с минимальным счётом над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги.
«Ак Барс» третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина
  • Игроки ХК «Ак Барс»
  • © Максим Богодвид / РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Роб Клинкхаммер (42-я минута).

Счёт в серии — 4:1 в пользу казанского клуба. Таким образом, «Ак Барс» третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. До этого он побеждал в первых двух сезонах — 2008/09 и 2009/10. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал слухи о возможном назначении Олега Знарка на пост главного тренера московского ЦСКА.

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