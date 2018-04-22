Михайлов сравнил слухи о назначении Знарка в ЦСКА с высказыванием Мэй

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал слухи о возможном назначении Олега Знарка на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Стал замечать, что вокруг ЦСКА начались информационные провокации. Знаете, все эти «информации» и слухи о назначении Знарка напомнили мне заявление премьер-министра Англии Терезы Мэй о применении в её стране «Новичка» (А-234. — RT). То есть на тебе сразу ставят печать, а ты потом попробуй отмойся», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.

Он также призвал хоккеистов ЦСКА не обращать внимания на слухи и сосредоточиться на финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

Ранее президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о том, что Олег Знарок сменит Игоря Никитина на посту главного тренера команды.