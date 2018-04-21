Президент хоккейного ЦСКА прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером Знарка

Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о том, что Олег Знарок сменит Игоря Никитина на посту главного тренера команды.

Глава ЦСКА считает, что это информационный вброс в преддверии пятого матча финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

«Наверное, кому-то выгодно подогревать интерес к завтрашнему матчу. Люди не гнушаются никакими орудиями труда, вбрасывают информацию, которая гроша ломаного не стоит. Хотелось бы подчеркнуть, что всё написанное — просто информационный вброс, не более того», — цитирует Есмантовича «Чемпионат».

Он заверил, что никаких переговоров с потенциальными сменщиками Никитина не ведут.

«Я поражён, что люди, имея такое острое средство, как пресса, пользуются такими вещами, которые просто некорректны по отношению к плей-офф. Это чистый фарс, никаких переговоров у нас нет ни со Знарком, ни с кем-то ещё. У Никитина контракт после этого года рассчитан ещё на два сезона», — заявил Есмантович.

Ранее чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал решение Федерации хоккея России назначить главного тренера сборной Олега Знарка на время чемпионата мира только консультантом.