НХЛ предупредила о мошенниках, рассылавших письма от имени комиссара лиги

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением относительно массовой рассылки мошенниками электронных писем от имени комиссара лиги Гэри Беттмэна.

«НХЛ будет вести расследование этого случая, поскольку рассылка была массовой. Все письма были отправлены с поддельных учётных записей, которые не имеют отношения к лиге и комиссару», — приводит «Чемпионат» сообщение пресс-службы НХЛ.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ.