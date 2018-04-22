НХЛ предупредила о мошенниках, рассылавших письма от имени комиссара лиги
Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением относительно массовой рассылки мошенниками электронных писем от имени комиссара лиги Гэри Беттмэна.
«НХЛ будет вести расследование этого случая, поскольку рассылка была массовой. Все письма были отправлены с поддельных учётных записей, которые не имеют отношения к лиге и комиссару», — приводит «Чемпионат» сообщение пресс-службы НХЛ.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ.
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