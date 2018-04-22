НХЛ предупредила о мошенниках, рассылавших письма от имени комиссара лиги

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением относительно массовой рассылки мошенниками электронных писем от имени комиссара лиги Гэри Беттмэна.

«НХЛ будет вести расследование этого случая, поскольку рассылка была массовой. Все письма были отправлены с поддельных учётных записей, которые не имеют отношения к лиге и комиссару», — приводит «Чемпионат» сообщение пресс-службы НХЛ.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных