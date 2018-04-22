Форвард «Тампы» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Нью-Джерси Девилз» Кучеров забросил одну шайбу.

Первой звездой дня стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём, забросивший две шайбы и отдавший голевой пас.

Второй звездой признан голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 42 из 45 бросков по своим воротам в матче с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в одной серии плей-офф НХЛ.