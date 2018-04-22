Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в одной серии плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он дошёл до отметки в десять очков в серии против «Нью-Джерси» и установил новый клубный рекорд по количеству набранных баллов в одном противостоянии розыгрыша Кубка Стэнли плей-офф НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

Nikita Kucherov established a @TBLightning record for most points in a postseason series (5-5—10), eclipsing the mark of nine last achieved by Tyler Johnson in the 2015 Conference Finals vs. NYR (4-5—9). #NHLStats#NJDvsTBL#StanleyCuppic.twitter.com/bfaoJxDGyS — NHL Public Relations (@PR_NHL) 21 апреля 2018 г.

Кучеров в общей сложности отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Тем самым он превзошёл достижение Тайлера Джонсона, который в 2015 году записал себе в актив девять очков (четыре гола и пять ассистов) в финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах победил «Нью-Джерси Дэвилз» в пятом матче серии и вышел во второй круг плей-офф НХЛ.