Голы Сергачёва и Кучерова помогли вывести «Тампу» во второй раунд Кубка Стэнли в НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах победил «Нью-Джерси Дэвилз» в пятом матче серии и вышел во второй круг плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили Михаил Сергачёв (9-я минута), Никита Кучеров (53-я) и Райан Кэллахан (60-я). Для Сергачёва это первая шайба в розыгрыше Кубка Стэнли. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам.

У «Нью-Джерси» единственный гол на счету Патрика Маруна (58-я).

«Тампа-Бэй» выиграла серию со счётом 4:1 и во втором раунде плей-офф встретится с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее российский нападающий Иван Чехович подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных