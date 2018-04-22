Голы Сергачёва и Кучерова помогли вывести «Тампу» во второй раунд Кубка Стэнли в НХЛ
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Тампы» шайбы забросили Михаил Сергачёв (9-я минута), Никита Кучеров (53-я) и Райан Кэллахан (60-я). Для Сергачёва это первая шайба в розыгрыше Кубка Стэнли. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам.
У «Нью-Джерси» единственный гол на счету Патрика Маруна (58-я).
«Тампа-Бэй» выиграла серию со счётом 4:1 и во втором раунде плей-офф встретится с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее российский нападающий Иван Чехович подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».