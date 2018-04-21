Клуб НХЛ «Сан-Хосе» подписал контракт с российским форвардом Чеховичем
Российский нападающий Иван Чехович подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Соглашение начнёт действовать с сезона-2018/19. В прошедшем сезоне Чехович провёл шесть матчей за фарм-клуб «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге, где забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Виннипег» разгромил «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ.
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