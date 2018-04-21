«Виннипег» разгромил «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Виннипег Джетс» одержал крупную победу над «Миннесота Уайлд» в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:0 и вышел в четвертьфинал.

Счёт в серии составил 4:1 в пользу канадского клуба. В следующей стадии плей-офф «Виннипег» сыграет с победителем противостояния «Колорадо Эвеланш» и «Нэшвилл Предаторз».

В пятой встрече этих команд победителями стали хоккеисты «Колорадо» (2:1), которые уступают в серии со счётом 2:3.

В ещё одной игре дня «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

Счёт в серии — 3:2 в пользу «пингвинов».

Ранее хоккеист «Ак Барса» заявил, что на арене ЦСКА атмосфера хуже, чем на других ледовых площадках КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных