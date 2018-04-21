«Виннипег» разгромил «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ
Счёт в серии составил 4:1 в пользу канадского клуба. В следующей стадии плей-офф «Виннипег» сыграет с победителем противостояния «Колорадо Эвеланш» и «Нэшвилл Предаторз».
В пятой встрече этих команд победителями стали хоккеисты «Колорадо» (2:1), которые уступают в серии со счётом 2:3.
В ещё одной игре дня «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:2).
Счёт в серии — 3:2 в пользу «пингвинов».
Ранее хоккеист «Ак Барса» заявил, что на арене ЦСКА атмосфера хуже, чем на других ледовых площадках КХЛ.