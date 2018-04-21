Хоккеист «Ак Барса» заявил, что на арене ЦСКА атмосфера хуже, чем на других ледовых площадках КХЛ

Форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов посетовал на атмосферу на ледовой арене московского ЦСКА.

«Сколько приезжаем, здесь блекло, и играть не хочется. Нет такой атмосферы, как на других аренах», — приводит слова Лукоянова ТАСС.

Он отметил, что на четвёртом матче финальной серии болельщиков «Ак Барса» было настолько много, как будто игра проходила в Казани.

«Когда играем дома, болельщики со всех трибун поддерживают, кричат, а тут только две фанатские трибуны громко кричат и всё», — добавил хоккеист.

ЦСКА проводит домашние встречи в Ледовом спортивном комплексе имени Всеволода Михайловича Боброва, вмещающем 5 500 зрителей.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал третью победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина.