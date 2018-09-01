Глава КХЛ допустил возможность проведения хоккейных матчей на стадионе футбольного «Зенита»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию, что в декабре матчи сборной России и санкт-петербургского СКА могут пройти на стадионе футбольного клуба «Зенит».

«Вполне реально, что в этом сезоне пройдут матчи на футбольной арене «Зенита», активно общаемся с клубом, ведём переговоры. Там у них хорошая мобилизация, инфраструктура, болельщики, это было бы интересно», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Первый в истории матч «Зимней классики» на открытом воздухе в КХЛ прошёл в прошлом году в Хельсинки, когда встречались местный «Йокерит» и СКА.

Ранее член совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев заявил, что в клубе рассчитывают провести матч КХЛ «Зимняя классика» на арене футбольного «Зенита».