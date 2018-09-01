Глава КХЛ допустил возможность проведения хоккейных матчей на стадионе футбольного «Зенита»
- РИА Новости
«Вполне реально, что в этом сезоне пройдут матчи на футбольной арене «Зенита», активно общаемся с клубом, ведём переговоры. Там у них хорошая мобилизация, инфраструктура, болельщики, это было бы интересно», — цитирует Чернышенко РИА Новости.
Первый в истории матч «Зимней классики» на открытом воздухе в КХЛ прошёл в прошлом году в Хельсинки, когда встречались местный «Йокерит» и СКА.
Ранее член совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев заявил, что в клубе рассчитывают провести матч КХЛ «Зимняя классика» на арене футбольного «Зенита».