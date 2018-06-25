Разгром Польши, рекордная победа Англии и встреча лидеров группы H: итоги 11-го игрового дня ЧМ-2018

Сборная Англии установила рекорд результативности чемпионата мира по футболу в России, а Панама — забила свой первый мяч в истории на первенствах планеты. Колумбия разгромила Польшу, лишив подопечных Адама Навалки шансов на выход в плей-офф. А лидеры группы H — Япония и Сенегал — не смогли выявить победителя, сыграв вничью. Итоги 11-го дня мундиаля — в материале RT.

Хет-трик Кейна и исторический гол Панамы

После победы Бельгии в матче с Тунисом интрига в группе G практически умерла. «Красные дьяволы» имели в своём активе шесть очков и практически гарантировали себе путёвку в плей-офф. Отсрочить это событие могла лишь неожиданная осечка Англии в противостоянии с Панамой. Однако было очень трудно поверить, что дебютанты чемпионатов мира смогут навязать борьбу родоначальникам футбола.

Надежды на сенсацию стали исчезать уже в самом дебюте первого тайма. Англичане с ходу начали демонстрировать, что разница в классе между коллективами очень велика. Уже на восьмой минуте, когда панамские защитники оставили без опеки своего визави Джона Стоунза, игрок «Манчестер Сити» воспользовался шансом и вывел свою команду вперёд.

При этом нельзя сказать, что футболисты Панамы не оказывали своим соперникам сопротивления. Подопечные Эрнана Гомеса самоотверженно сражались с более мастеровитым оппонентом и старались забить Джордану Пикфорду, но вместо этого пропустили сами. Джесси Лингард был готов получить передачу от Кирана Триппьера в штрафной, но был сбит футболистами противника. Главный арбитр без тени сомнения указал на «точку», к которой подошёл штатный пенальтист «трёх львов» Гарри Кейн. Мяч после пушечного выстрела влетел точно под перекладину.

Подопечные Саутгейта явно намеревались перекрыть рекорд результативности в одном отдельно взятом матче нынешнего мундиаля. Ещё до перерыва они довели счёт до разгромного. Сначала своё имя на табло зажёг Лингард, которому удался великолепный по красоте дальний удар. А затем по дублю оформили Стоунз и Кейн. Джон снова отличился во время борьбы на втором этаже, а Гарри — реализовал очередной пенальти.

С точки зрения определения победителя вторые 45 минут матча превратились в пустую формальность. Но в свете важности разницы забитых и пропущенных мячей англичанам не стоило расслабляться. Чтобы обогнать бельгийцев, им было необходимо победить с разницей в шесть мячей и больше.

Футболист сборной Англии Гарри Кейн

Reuters

«Три льва» приблизились к желаемому на 62-й минуте, когда свой очередной мяч забил Кейн. Причём он получился достаточно курьёзным и оказался в сетке после рикошета. Кроме того, Гарри находился на грани офсайда, но в итоге судья всё же принял решение в пользу англичан и взятие ворот засчитал. Форвард «Тоттенхэма» записал на свой счёт пятый мяч и стал новым лидером бомбардирской гонки первенства, обогнав Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

Однако удержать этот результат англичанам не удалось. Сборная Англии бросила играть, стала допускать одну ошибку в обороне за другой, за что и поплатилась. За расслабленность их наказал Фелипе Балой, который стал автором первого гола национальной команды Панамы на чемпионатах мира.

Матч завершился со счётом 6:1 и стал самым результативным на чемпионате мира по футболу в России. Командам удалось превзойти предыдущий рекорд, который был установлен накануне в поединке между коллективами этого же квартета — Бельгии и Туниса.

Таким образом, за тур до завершения группового этапа англичане и бельгийцы гарантировали себе путёвку в плей-офф, а в заключительном туре разыграют между собой первое место в группе. Тунис и Панама же поборются за утешительное третье место.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Англия — Панама

Характер Японии и фиаско вратаря Сенегала

На «Екатеринбург Арене» встречались лидеры группы H — сборные Сенегала и Японии. В первом туре они во многом сенсационно переиграли Польшу и Колумбию, а победа в этом матча давала им практически полную гарантию выхода в плей-офф мундиаля.

Важность матча заставила команды действовать весьма осмотрительно, поэтому в дебюте встречи они предпочитали осторожно перекатывать мяч на своей половине поля, неторопливо ища подходы к воротам соперника. Первыми его нашли подопечные Алиу Сиссе. На 11-й минуте «львам Теранги» удалась отличная атака. Юссуф Сабали получил передачу на левой границе штрафной и нанёс мощный удар. Снаряд угодил прямо в голкипера соперников Эйдзи Кавасиму, но тот выронил его точно на ногу Садио Мане.

Футболисты сборной Сенегала Садио Мане и Юссуф Сабали

Reuters

Однако это успех заставил африканцев сбавить обороты, а их оппонентов, наоборот, вдохновил на активные действия. Японцы забрали мяч под свой контроль и ещё до конца тайма восстановили статус-кво. Левый защитник Юто Нагатомо возглавил атаку своей команды и сделал отличную передачу в штрафную. Снаряд оказался у Такаси Инуи, который развернулся и нанёс отличный обводящий удар в угол ворот противника.

Второй тайм протекал по похожему сценарию. Его первая половина осталась за сборной Сенегала. Подопечные Сиссе действовали заметно быстрее и абсолютно заслуженно вышли вперёд. Мане исполнил элегантный заброс в штрафную, Сабали прострелил вдоль ворот, а на дальней штанге расторопнее всех оказался Мусса Ваге. Игрок бельгийского «Эйпена» мощно пробил в одно касание, не оставив шансов Кавасиме.

Но опыт первого тайма ничему не научил сенегальцев. Они снова отдали мяч своему оппоненту, за что совсем скоро поплатились. Всего семь минут спустя «синие самураи» сравняли счёт, а главным антигероем эпизода стал голкипер африканского коллектива Хадим Н’Диай. Выступающий в чемпионате Гвинеи вратарь ошибся на выходе, позволив противникам поразить пустые ворота. Точным ударом отметился знакомый российским болельщикам Кэйсукэ Хонда.

Футболист сборной Японии Кэйсукэ Хонда

Reuters

В оставшееся время обе команды пытались вырвать победу, но на массированный навал никто из них не решился. Немного ближе к успеху были японцы, но ни Юя Осако, ни Такси Усами не смогли стать авторами победного гола. Встреча завершилась со счётом 2:2 и оставила открытым вопросы относительно команд-участниц плей-офф от группы H. Япония и Сенегал набрали по четыре очка, но при определённом раскладе могут оказаться вне 1/8 финала.

Видеообзор матча ЧМ-2018 Япония — Сенегал

Вылет Польши и две голевые передачи Хамеса

Завершали программу 11-го дня чемпионата мира аутсайдеры группы H. Неудача в стартовом туре поставила Колумбию и Польшу под угрозу выбывания. Чтобы не допустить подобного развития событий, им было необходимо как минимум играть вничью на «Казань Арене». Победа же серьёзно поднимала шансы одной из команд на завоевание путёвки в плей-офф турнира, но обрекала другую на вылет.

Почти весь матч с Японией подопечные Хосе Пекермана были вынуждены провести в меньшинстве. Причиной тому стало удаление Карлоса Санчеса, которое подарило «синим самураем» не только численное преимущество, но и 11-метровый. Именно гол Синдзи Кагавы с пенальти положил начало сенсации в данном противостоянии.

Футболисты сборной Колумбии Хамес Родригес и Радамель Фалькао

Reuters

Оказавшись в равных составах, колумбийцы принялись действовать в атакующей манере. Первый тайм «кофейщики» завершили с солидным преимуществом по владению мячом, но долго не могли создать что-либо опасное у ворот Войцеха Щенсного. Плюс ко всему, на исходе получаса игрового времени колумбийцы лишились Абеля Агилара, который получил травму и покинул поле на носилках.

Но именно заключительные минуты первой 45-минутки принесли сборной Колумбии успех. Сначала Хуан Куадрадо совершил опасный прорыв и чуть было не открыл счёт, а после отличился Ерри Мина. Защитник, который прошлый матч провёл в запасе, остался абсолютно неприкрытым в штрафной соперника. Хамес Родригес исполнил филигранную подачу, а игрок «Барселоны» неотразимо пробил головой.

Примечательно, что даже пропущенный мяч не заставил поляков броситься в атаку. Подопечные Адама Навалки пытались контролировать мяч, но делали это без какого-либо энтузиазма. Партнёры Левандовского не могли нащупать свою игру, а сам Роберт находился на голодном пайке. Лишь на 58-й минуте форвард «Баварии» получил свой первый шанс отличиться, но неидеальная обработка мяча позволила Оспине сократить угол обстрела и спасти свою команду.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Польша — Колумбия

Расплата последовала мгновенно. Колумбийцы провели невероятную по красоте атаку, тремя передачами разрезав всю оборону противника. В итоге блестящий пас Хуана Кинтеро вывел Радамеля Фалькао на рандеву с Щенсным. Нападающий «Монако» идеально воспользовался этим шансом, внешней стороной стопы направив мяч мимо вратаря.

А окончательно добил своих соперников сверхактивный Куадрадо. Поляки провалились в обороне и позволили Хуану вновь выйти один на один со своим вратарём. В противостоянии двух игроков «Ювентуса» победу одержал колумбиец, установив окончательный результат встречи. Причём свою вторую голевую передачу в матче отдал Хамес.

В заключительные минуты поляки имели сразу два неплохих момента сократить разницу в счёте, но в обоих случаях потрясающе действовал Оспина. Сначала он ценой травмы голеностопа выручил свою команду после удара Гжегожа Крыховяка, а после справился с дальним ударом Левандовского.

Эта победа помогла Колумбии взять свои первые три очка на турнире и вернула её в борьбу за путёвку в плей-офф. Чтобы гарантировать себе выступление в 1/8 финала мундиаля, в заключительном туре группового раунда подопечным Пекермана необходимо обыгрывать Сенегал.

Польша же в очередной раз не смогла преодолеть барьер группового этапа первенства планеты, что в последний раз удавалось бело-красным в далёком 1986 году. В заключительном туре им остаётся лишь громко хлопнуть дверью и попытаться обыграть неуступчивую Японию.