Сборная Панамы впервые в своей истории забила мяч на ЧМ по футболу

Защитник сборной Панамы Фелипе Балой стал автором первого гола в истории выступлений национальной команды на чемпионате мира по футболу.



Знаковое событие произошло в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Англии.

Панама забивает гол в ворота сборной Англии

На 78-й минуте встречи Балой поразил ворота англичан после передачи Рикардо Авилы.

Для панамцем турнир в России является дебютным чемпионатом мира.

Ранее сообщалось, что сборная Англии разгромила Панаму в матче ЧМ-2018.