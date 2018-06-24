«Самая жестокая концовка матча в карьере»: что говорили после волевой победы Германии в матче со Швецией на ЧМ-2018

Сборная Германии вырвала победу у команды Швеции на групповом этапе чемпионата мира по футболу и избежала преждевременного вылета с турнира. Решающий гол в компенсированное время матча забил Тони Кросс, когда действующие победители мундиаля играли в меньшинстве. Главный тренер немцев Йоахим Лёв признал, что его команде отчасти повезло, наставник шведов Янне Андерссон заявил, что поражение его подопечных было незаслуженным, а игроки сборной Германии обратились к болельщикам, которые потеряли в них веру.

«Самая жестокая концовка матча в моей карьере»

Сборная Швеции была в шаге от того, чтобы сотворить самую громкую сенсацию турнира — нанести немцам второе поражение и лишить их шанса выйти из группы. Но скандинавы пропустили два мяча после гола Улы Тойвонена и сами проиграли. Шведский наставник Янне Андерссон после этого сокрушался из-за неназначенного на Маркусе Берге пенальти.

«Матч получился очень эмоциональным. Мы проделали превосходную работу, и команда играла так, как и нужно было играть. Нам удалось забить гол классной команде. Я не буду никого обвинять, но если посмотреть повтор, то был очевидный пенальти. Если бы нам дали право пробить пенальти, это могло бы нам сильно помочь в игре с такой командой, как Германия. Я сам не видел эпизода с неназначенным пенальти. Просто передаю слова членов моей команды. Они говорят, что это очевидный 11-метровый. Судья не стал изучать этот эпизод, и мы ничего с этим поделать не можем. Я не могу его критиковать, пока сам не посмотрю эпизод своими глазами. Однако я доверяю своему штабу», — заявил Андерссон.

Главный тренер Швеции считает, что у его команда может выйти из группы — в активе команды три очка, а впереди матч с Мексикой, одержавшей уже две победы.

«Ситуация в группе по-прежнему очень запутанная. У нас по-прежнему отличные шансы пройти в плей-офф. Сделаем всё возможное, чтобы это сделать, добившись положительного результата с мексиканцами. Но сейчас мы сильно разочарованы, потому что не набрали ни одного очка. Надо поскорее забыть об этой неудаче и готовиться к решающей игре. Могу заверить, что мы покажем хороший футбол и выложимся на поле. Все шансы у нас остаются», — добавил специалист.

Отдельно Андерссон прокомментировал бурное празднование победы немецким тренерским штабом и ярко охарактеризовал концовку матча.

«Мне не понравились жесты немецкого штаба. Я был разозлён, увидев их реакцию в конце матча. Когда он заканчивается, вы просто жмёте руки и расходитесь. Первый тайм получился классный. В начале второй 45-минутки немцы забили ответный гол, и для нас игра стала более сложной. На самом деле у них было не так много по-настоящему голевых моментов. Не считаю, что мы заслужили поражение, но сложно кого-то винить в этом. Повторюсь, игра вышла чрезвычайно эмоциональной. Наверное, это самая жестокая концовка матча в моей карьере», — сказал Андерссон.

«Мы ни на мгновение не теряли надежду»

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, что его команда не теряла надежду на победу, хотя на протяжении долгого времени команда была на волоске от катастрофы.

«Мне понравилось то, что мы не задёргались, не начали паниковать после пропущенного мяча. Говорили о том, что нужно активно перемещать мяч и двигаться самим, чтобы шведы немного устали и начали оставлять нам свободные зоны. Наша тактика сработала. Во втором тайме было очень сильное давление. Да, мы не смогли реализовать пару верных голевых моментов, однако отмечу командный дух. Мы ни на мгновение не теряли надежду. Сборная Германии не только отыгралась, но и смогла вырвать победу», — заявил немецкий специалист.

Лёв признал, что отчасти победу Германии можно списать на удачу и опроверг заявление Андерссона о том, что его команда неуважительно отнеслась к сопернику.

«Конечно, гол в дополнительное время — это в определённой степени удача. Но его бы не было без нашей веры в свои силы. Шведы были недовольны жестами моего штаба в конце матча? Странно это слышать. Мы были очень довольны, что забили победный гол, были на седьмом небе. Но никаких особых жестов я не видел», — сказал тренер победителей.

«Многие люди в Германии ждали, что мы вылетим с турнира»

Автор первого мяча в ворота сборной Швеции Марко Ройс рассказал, что получил огромное удовольствие от удара Тони Крооса, который принёс немцам победу.

«Это был наш последний шанс в этой игре. Кроос всё сделал великолепно, положив мяч в верхний угол таким ударом. Это был полный экстаз. Я чувствую, что мы заслужили эту победу. Было впечатление, что многие люди в Германии ждали с нетерпением, что мы вылетим с турнира, но мы показали командный дух вместо того, чтобы дать шведам выиграть 1:0. Да, это была неудача, и её нужно было переварить, но мы знали, что можем зацепиться. Команда могла забить на один-два гола больше, только не хватало завершающего удара. Нам хотелось выиграть, это то, что мы собирались сделать, и в итоге добились победы», — цитирует Ройса сайт ФИФА.

Автор единственного гола шведов Ула Тойвонен рассказал, что для его команды минувшая ночь должна была стать бессонной.

«Это будет тяжёлая ночь для всех нас. Но завтра мы проснёмся и полностью сконцентрируемся на матче с Мексикой», — заявил футболист.

Немецкий защитник Сами Хедира дал совет всем болельщикам, которые не верили в сборную Германии после поражения от Мексики.

«Фух! Такая важная победа! Теперь мы в игре. Никогда не списывайте нас», — написал игрок в Twitter.

Илкай Гюндоган не забыл утешить соперников, которые потерпели очень тяжёлое для себя поражение.

«Мощное возвращение в исполнении всей команды! В конце мы были вознаграждены за нашу борьбу. Слова утешения всем шведам, которые хорошо сражались», — отметил Гюндоган в Twitter.