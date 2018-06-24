Футболист сборной Англии Кейн обошёл Роналду и Лукаку в гонке бомбардиров ЧМ-2018

Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн обошёл форвардов национальных команд Португалии и Бельгии — Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку — в гонке бомбардиров на чемпионате мира 2018 года.

В матче группового этапа мундиаля с Панамой Кейн оформил хет-трик и довёл общее количество забитых мячей до пяти. Англичанин был заменён на 63-й минуте встречи.

Роналду и Лукаку имеют в активе по четыре гола.

Ранее сообщалось, что в матче Англия — Панама впервые на ЧМ-2018 забито пять голов в одном тайме.