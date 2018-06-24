В матче Англия — Панама впервые на ЧМ-2018 забито пять голов в одном тайме

Сборная Англии по футболу забила пять мячей в ворота национальной команды Панамы в первом тайме матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Впервые на мундиале в России такое количество мячей было забито в одном тайме.

В прошедших ранее встречах Россия — Египет и Бельгия — Тунис команды забивали в одной половине игры по четыре мяча.

Ранее сообщалось, что сборная Уругвая прилетела в Самару на матч ЧМ-2018 по футболу с Россией.