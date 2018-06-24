Сборная Уругвая прилетела в Самару на матч ЧМ-2018 по футболу с Россией

Игроки и тренерский штаб сборной Уругвая по футболу прилетели в Самару на матч группового этапа чемпионата мира с национальной командой России.

Об этом сообщает пресс-служба уругвайской сборной.

El plantel celeste se instaló en el hotel de Samara.

Últimos aprontes de #URU para el partido de mañana ante #RUS.#ElEquipoQueNosUnepic.twitter.com/gEY6Cx1f7F — Selección Uruguaya (@Uruguay) 24 июня 2018 г.

Матч между командами состоится 25 июня. Начало — в 17:00 мск. В очном противостоянии между Россией и Уругваем определится победитель группы А.

Сборная Уругвая во время мундиаля базируется в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет в белой форме с Уругваем на ЧМ-2018 по футболу.