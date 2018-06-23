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«Месси недоволен собой и не может гордиться своей командой»: Трезеге о ЧМ-2018, сборной Франции и её успехе 20 лет назад

23 июня 2018, 20:00
Трезеге о ЧМ-2018, сборной Франции и её успехе 20 лет назад
/ AFP

Уровень сборной Франции позволяет ей рассчитывать как минимум на выход в четвертьфинал чемпионата в России. Команда способна на это, даже если в плей-офф ей повстречается сборная Аргентины. Так считает бывший игрок «трёхцветных» Давид Трезеге. В интервью RT обладатель титулов чемпиона мира и Европы рассказал, почему он переживает за Месси, и вспомнил триумф сборной Франции на мундиале 20-летней давности.

— Как вы оцениваете выступление французской команды?

— Отлично. Прошли два матча, и в обоих одержаны победы. При этом футболисты осознают, что нужно ещё поднять планку. Но мне кажется, что всё хорошо. Два первые матча нужно было выиграть, чтобы потом спокойно двигаться дальше. Все игроки и Дидье Дешам понимают, что предстоит ещё много работы. Думаю, сейчас мы сильны. Вчера я присутствовал на игре с Перу — это был трудный матч, в котором был возможен любой исход. Но французы справились, это очень дисциплинированная команда, у неё есть все возможности. Очень качественную игру показывают Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру. Мы вышли из группы, сделали первый шаг. Но все понимают, что 1/8 финала — это уже другая история. У этой команды есть всё, чтобы идти до конца.

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— Килиан Мбаппе побил ваш рекорд среди самых юных французских игроков, которые забивали на чемпионате мира. Что думаете об этом?

— Я присутствовал на матче Франции и Перу, поздравил Мбаппе. Для меня это честь, что меня превзошёл такой интересный и важный игрок, как Мбаппе. Это часть футбола и часть истории. По правде говоря, он показал необыкновенную игру. Этот парень демонстрирует свои способности в таком молодом возрасте, и это очень важно как для него самого, так и для сборной Франции. Поэтому я открыто его поздравляю, он этого заслуживает.

— Прошло уже много времени с 1998 года, когда Франция принимала чемпионат мира и стала чемпионом. Насколько далеко Франция может пройти на этот раз?

— Да, с тех пор прошло много времени, 20 лет. Мне кажется, французская сборная чувствует энтузиазм публики. Все понимают, что у нас есть необходимые качества, мы находимся на высоком командном, индивидуальном и тренерском уровне. Это сильная команда, которая хорошо выполняет свою работу. Игроки хороши с точки зрения техники, они в прекрасной физической форме, у них есть все данные. Удача, конечно, тоже нужна. Но удачу нужно заработать самим — именно это они сейчас и делают.

— Вы чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции. Если сравнивать команду той эпохи и нынешнюю, то какая сильнее?

— Это разные периоды. Мы смогли выиграть домашний чемпионат мира, а эта сборная ещё в стадии развития. Чтобы нас можно было сравнивать, им нужно будет выиграть этот мундиаль. Но это действительно очень интересная сборная с хорошими игроками, опытным тренером, слаженной игрой и чёткими целями. И я думаю, что для такого состязания, как чемпионат мира, это самое важное.

— Спустя два года ваш гол в финале Евро-2000 позволил Франции выиграть ещё один турнир. Что это значило для страны?

— Действительно, нам выпала возможность стать первой европейской страной, которая выиграла чемпионат мира и своё континентальное первенство. Нас потом превзошла Испания, но мы были первыми, особенно в том, чтобы дать французскому футболу чёткую идентичность. Думаю, что нынешнее поколение игроков ассоциирует себя с нашим, 1998 года. Лучшие футболисты, которые играют в сильнейших европейских клубах, ориентируются на наши идеи. Я думаю, что это важная составляющая, чтобы выиграть чемпионат мира.

— Кого вы поддерживаете помимо Франции?

— Так как у меня аргентинские корни, Аргентина имеет большое значение для меня. Франция тоже мне дорога. Это два моих кандидата на звание чемпиона мира.

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— Вам обидно, что сборная Аргентины пока плохо выступает?

— Обидно. Но если мы посмотрим на то, что происходит вокруг этой команды, как ведёт себя футбольная федерация, как происходит смена тренеров и игроков, — очевидно, что им может не хватить качества, чтобы дойти до конца. Но футбол тем и прекрасен. Судьба даёт Аргентине ещё один шанс после победы Нигерии над Исландией. В случае победы южноамериканцы могут выйти из группы. Это и есть замечательная сторона футбола. Некоторые команды сбиваются с пути, но потом ситуация исправляется. Это непросто, и мы видим, как Лионель Месси недоволен собой и что он не может гордиться своей командой.

— Много обсуждают пенальти, который не забил Лионель Месси в матче с Исландией. Как игрок переживает такое?

— Это часть игры, негативная или позитивная, хорошая или плохая. Забить мяч или промазать, как в этом случае, может каждый. Самое главное — это быстро концентрироваться на игре, в этом проявляется личность игрока, его престиж. Я думаю, что для Лионеля Месси не будет никаких препятствий, чтобы справиться с этими моментами.

— Франция может сыграть в 1/8 финала с Аргентиной? Как закончится эта встреча?

— Возможно, Франция сможет выиграть. Уровень французской сборной позволяет рассчитывать на нечто большее, чем 1/8 финала. Когда ты собираешься дойти до конца, конечно, придётся соревноваться с высококлассными командами. Не знаю, выпадет ли нам счастье — или несчастье — играть против Месси, но это будет очень профессиональная игра, эта команда хорошо знает свои возможности.


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