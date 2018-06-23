Игра в открытую: матч Бельгии и Туниса установил рекорд результативности на ЧМ-2018

Сборная Бельгии одержала вторую победу на чемпионате мира по футболу. В матче второго тура подопечные Роберто Мартинеса в Москве разгромили национальную команду Туниса со счётом 5:2. Африканцы упростили задачу сопернику, лениво возвращаясь в оборону и предоставляя возможность техничным бельгийцам свободно атаковать. Главными героями встречи стали полузащитники Эден Азар и Кевин де Брёйне, а также оформивший дубль нападающий Ромелу Лукаку.

В отличие от большинства фаворитов чемпионата мира по футболу сборная Бельгии начала групповой этап так, как и положено команде её статуса — уверенно, с запасом, без видимых проблем. Однако переоценивать разгром Панамы, впервые принимающей участие на мундиале и занимающей 55-е место в последней версии рейтинга ФИФА, болельщики и представители СМИ не спешили. Да, 15 ударов по воротам соперника их, без сомнения, впечатлили, но игра в обороне была отнюдь не столь безупречной, чтобы восторгаться на протяжении следующих несколько дней. Основной посыл прост и понятен — взяли три очка и забыли.

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Матч с командой Туниса должен был дать более полное представление о том, как далеко при благоприятном стечении обстоятельств смогут забраться «красные дьяволы», которым на протяжении на протяжении нескольких последних лет не устают прочить медали больших турниров. В случае с подопечными Набиля Маалуба всё было гораздо проще и сложнее одновременно — для того, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на выход из группы, его подопечные были обязаны добиваться положительного результата, то есть, минимум не уступать.

Однако вместо того, чтобы в дебюте сыграть предельно осторожно и попытаться насытить подступы к своей штрафной, африканцы решили существенно упростить задачу сопернику, лениво возвращаясь в оборону и предоставляя возможность быстрым и техничным игрокам соперника максимальную свободу. Как результат, уже к 15-й минуте встрече бельгийцы нанесли по чужим воротам пять ударов и забили два мяча. Первый организовали грамотно вышедший из под прессинга Кевин де Брёйне и отдавший тонкую передачу на ход Дрис Мертенс, после чего Сиам Бен Юссуф вынужден был сносить Эдена Азара в штрафной. Пострадавший сам реализовал 11-метровый, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Автором второго мяча стал Ромелу Лукаку. Потрясший всех рывком на 40 метров а-ля Уэйн Болт в начале игры габаритный форвард грамотно расположился в центральной зоне между защитниками соперника, в результате чего после перехвата и тонкой передачи Де Брёйне на ход, хладнокровно с бильярдной точностью отправил снаряд в дальний угол в притирку со штангой. Песни и пляски бельгийских болельщиков, впрочем, продолжались не столь долго, как могли бы. Первое же нарушение на чужой половине поля в относительной близости от штрафной «карфагенские орлы» преобразовали в ответный гол. Хазри с левого края подал именно в ту точку, куда набегали его партнёры, и выпрыгнувший выше всех Бронн с легкостью головой переправил мяч в ворота.

Не успевавшие переводить дух и требовавшие продолжения аттракциона неслыханной щедрости в виде открытого футбола трибуны погнали тунисцев сравнивать счёт. И те попытались удивить. Вахби Хазри пару раз на левом фланге неплохо накрутил визави и врывался в штрафную, но в обоих случаях Тибо Куртуа ликвидировал опасность. Фахреддин Бен Юссуф нанёс плотный удар с 20 метров прямо в руки вратарю соперника, заменивший Наима Слити в стартовом составе Саиф-Эддин Кауи пытался взять своё наглостью на правом фланге, но совместными усилиями оборона всякий раз справлялись с его наскоками.

Сказать, что дружина Роберто Мартинеса в эти минуты смотрелась хуже, было сложно. Убегать в контратаки ей не просто удавалось, а доставляло огромное удовольствие.

Причём, что любопытно, оперативным простором бельгийцы пользовались так, словно против них играла команда, не позволяющая поднимать головы и практикующая прессинг, — максимально быстро расставаясь с мячом и не совершая лишних движений. Таким образом, каждый потенциальный обрез тунисцев превращался в мину замедленного действия.

Особенно очевидно это стало после того, как с небольшим промежутком поле покинули сразу два защитника красно-белых. Сначала Бронн заработал травму на ровном месте, пытаясь прервать фланговую передачу соперника, и уступил место Хамди Наггезу. А затем отметившийся нарушением, приведшим к назначению пенальти, Бен-Юссеф на том же фланге распластался на газоне и не смог подняться без помощи медицинского персонала. Пока вышедший на замену вместо него Йоан Беналуань разбирался, кого ему нужно держать, бельгийцы сообразили две молниеносные атаки.

Но если первая попытка найти Лукаку передачей завершилась «сквозняком», так как Де Брёйне не выждал секунду и сыграл в одно касание, то вторая превратилась в шикарный голевой пас. Забравшийся в нападение Тома Мёнье барражировал вдоль штрафной, делая вид, что не знает, кому отдать мяч, но стоило сопровождавшим его защитникам попытаться вступить в отбор, он внешней стороной ноги подсёк снаряд и отправил форварда на рандеву с вратарем. Лукаку не промахнулся и возглавил гонку бомбардиров турнира на пару с Криштиану Роналду.

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Гол в раздевалку фактически предопределил исход встречи. Единственный вопрос, который оставался на повестке дня после перерыва — сумеют ли африканцы избежать разгрома. Азар ответил на него отрицательно уже на 51-й минуте. Де Брёйне из глубины запустил «парашют» на Эдема, тот максимально мягко в пределах допустимой погрешности обработал его грудью и реализовал выход один на один. «Карфагенские орлы» честно пытались придумать хоть что-то, чтобы порадовать своих приунывших поклонников, но ничего впечатляющего так и не сообразили.

А вот «красные дьяволы» после появления на поле Миши Батшуайи только за период с 68-й по 81-ю минуту создали пять моментов, каждый из которых мог завершаться взятием ворот. Причём, что интересно, каждый раз на острие оказывался сам форвард «Боруссии». В трёх случаях с его ударами с убойных позиций справлялся вратарь, в ещё одном — перекладина, а когда, показалось, что мяч всё-таки окажется в сетке, его с ленты ворот вынес защитник.

Тем не менее, 24-летний нападающий всё-таки не ушёл с поля без гола. За мгновение до того, как истекло основное время матча Юри Тиллеманс вырезал диагональ на партнёра и тот замкнул её в падении, послав мяч в противоход вратарю. Но последнюю точку в матче суждено было поставить не ему, а Хазри. В родившейся из ничего атаке миниатюрный нападающий тунисцев остроумно притормозил во время прострела Наггеза и замкнул его без сопротивления.