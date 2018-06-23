Азар признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бельгия — Тунис

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой Туниса.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Азар стал автором двух голов, его команда одержала победу со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что матч Бельгия — Тунис стал самым результативным на ЧМ-2018 по футболу.