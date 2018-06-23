«Любой из игроков готов выйти на поле»: сборная России по футболу провела тренировку перед вылетом в Самару

Национальная команда России готовится к перелёту в Самару, где 25 июня состоится матч с Уругваем. Футболисты провели заключительную тренировку на подмосковной базе в Новогорске, на которой присутствовали вице-премьер Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин. Затем Роман Зобнин и Алексей Миранчук ответили на вопросы журналистов о предстоящей игре и готовности сборной.
Сборная России провела очередную тренировку в рамках подготовки к заключительному поединку группового этапа с Уругваем. На данный момент в активе наших футболистов шесть очков, что при любом исходе позволит им выйти в 1/8 финала чемпионата мира.
В скором времени национальной команде предстоит перелёт в Самару, где в понедельник на одноимённой арене пройдёт матч с латиноамериканцами. А пока подопечные Станислава Черчесова по расписанию начали занятия на своей подмосковной базе в Новогорске.
Как и обещал глава медицинского штаба Эдуард Безуглов, Юрий Жирков приступил к тренировкам в общей группе. Таким образом, по индивидуальной программе занимался лишь Алан Дзагоев.
По уже сложившейся традиции, расположение сборной посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко, глава РФПЛ Сергей Прядкин и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
Несмотря на всю серьёзность предстоящих матчей и ответственность, возложенную на футболистов, на тренировке было место и более приятным моментам. Так, команда поздравила с 24-летием Александра Ташаева, а Роман Зобнин спел обещанную песню Андрея Губина.
"Вы слыхали, как поёт Зобнин?"— Сборная России (@TeamRussia) 23 июня 2018 г.
Перед началом ЧМ Зобнин пообещал, что в случае выхода из группы споет на камеру песню Андрея Губина.
Роман сказал - Роман сделал!
🔊🎤🎶#вместемыкоманда@FIFAWorldCup@fifaworldcup_rupic.twitter.com/YbqffJ24ge
Именно полузащитнику «Спартака» досталась честь первым отвечать на вопросы журналистов. Зобнин был предельно краток, однако рассказал о том, кого он считает лучшим футболистом нынешнего мундиаля, а также поделился своими впечатлениями о Самаре.
— Что вам сказал Виталий Мутко?
— Слова поддержки, что он всегда с нами.
— Кто из футболистов, принимающих участие в мундиале, произвёл на вас самое большое впечатление?
— Я бы назвал Александра Головина.
— А из иностранных спортсменов?
— Никого из них я бы не стал выделять.
— Сергей Игнашевич особо отметил вас и Юрия Газинского как самых надёжных футболистов оборонительной линии сборной. Приятно?
— Конечно, тем более от Игнашевича. Но я бы добавил, что от двух центральных полузащитников не может зависеть надёжность, хорошо играет вся команда. Надеюсь, в подобном ключе мы продолжим и дальше.
— У вас хорошо получаются и атакующие действия, ведь первый гол Египту — ваша заслуга.
— Возможно, но задачи забивать мячи у меня нет. Единственная цель — победа сборной. И я сделаю всё от меня зависящее, чтобы этого достичь.
— Что скажете об Уругвае?
— У них впечатляющие пары центральных защитников и нападающих. Команда выглядит значительно сильнее Египта.
— Играя за московский «Спартак», вам довелось побывать и в Самаре. Какие впечатления у вас оставил этот город?
— Можно сказать, что я вырос в Тольятти, в академии Коноплёва, поэтому Самару тоже достаточно хорошо знаю. У меня там много знакомых, которых я решил порадовать: купил детишкам билеты на матчи. Местные жители любят футбол, с удовольствием посещают стадионы.
— Испания, Португалия или Иран?
— Думаю, пока рано загадывать. На данный момент все мысли поглощены матчем с Уругваем.
Неожиданным оказался вопрос от представителей китайских СМИ.
— Вы бы хотели играть в чемпионате Китая?
— Пока не готов об этом говорить.
Андрей Лунев парит над землей 🛩️ pic.twitter.com/zLNRqdveQh— Сборная России (@TeamRussia) 23 июня 2018 г.
Следующим к корреспондентам вышел Алексей Миранчук. Полузащитник поведал о визите Виталия Мутко и открыл несколько секретов о своём режиме дня.
— Игорь Смольников не смог ответить на вопрос, что сложнее: провести весь поединок на скамейке или на поле. Как лично вы переживаете этот момент?
— Я его прекрасно понимаю. Сидя в запасе, всегда переживаешь сильнее, чем находясь в игре, потому что у них нет времени на раздумья. Эмоционально очень сильно себя истощаю
— Однако вы принимали участие почти во всех контрольных встречах. Однако сейчас большую часть времени проводите на скамейке запасных. Вас это не смущает?
— Я радуюсь за сборную и за страну. Оставшиеся футболисты поддерживают товарищей по сборной и в любую минуту готовы выйти на поле. И это тоже очень важно.
— Готовы ли вы появиться на поле в матче с Уругваем?
— Конечно. Уверен, что каждый из нас сможет принять участие в игре, если так решит тренерский штаб. Ведь все осознают, что в команде не 11 игроков, а 23.
— Наша сборная по итогам двух матчей пробежала больше всех на этом чемпионате. Удивлены ли вы этому факту?
— Разумеется, нет. Всё это плоды тренировки. Мы находимся в отличной физической форме благодаря качественно проведённым сборам. Поэтому ничего удивительного тут нет.
— Нам известно, что перед каждый матчем наша сборная играет в «Что? Где? Когда?» Какой был самый сложный вопрос?
— Большую часть времени я записываю вопросы, а отвечают остальные ребята. К сожалению, вчерашнюю игру я пропустил, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу.
— Но на поле вы успешно выполняете свою роль.
— Конечно. Там у меня совершенно иные задачи.
— Вы говорили, что любите спать. Вчера не играли, потому что проспали?
— Нет, игра была вечером, я решил заняться своими делами.
— Но днём тоже удаётся вздремнуть?
— Да, после качественной и напряжённой тренировки всегда надо поспать. Дневной сон у меня самый любимый и сладкий.
— На тренировке присутствовали Виталий Мутко, Сергей Прядкин и Александр Алаев. Что вам запомнилось больше всего из сказанного ими?
— Они поприветствовали команду, пожелали удачи. Надеюсь, что остались довольны своим визитом.