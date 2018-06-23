«Любой из игроков готов выйти на поле»: сборная России по футболу провела тренировку перед вылетом в Самару

Национальная команда России готовится к перелёту в Самару, где 25 июня состоится матч с Уругваем. Футболисты провели заключительную тренировку на подмосковной базе в Новогорске, на которой присутствовали вице-премьер Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин. Затем Роман Зобнин и Алексей Миранчук ответили на вопросы журналистов о предстоящей игре и готовности сборной.

Сборная России провела очередную тренировку в рамках подготовки к заключительному поединку группового этапа с Уругваем. На данный момент в активе наших футболистов шесть очков, что при любом исходе позволит им выйти в 1/8 финала чемпионата мира.

В скором времени национальной команде предстоит перелёт в Самару, где в понедельник на одноимённой арене пройдёт матч с латиноамериканцами. А пока подопечные Станислава Черчесова по расписанию начали занятия на своей подмосковной базе в Новогорске.

Как и обещал глава медицинского штаба Эдуард Безуглов, Юрий Жирков приступил к тренировкам в общей группе. Таким образом, по индивидуальной программе занимался лишь Алан Дзагоев.

По уже сложившейся традиции, расположение сборной посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко, глава РФПЛ Сергей Прядкин и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Несмотря на всю серьёзность предстоящих матчей и ответственность, возложенную на футболистов, на тренировке было место и более приятным моментам. Так, команда поздравила с 24-летием Александра Ташаева, а Роман Зобнин спел обещанную песню Андрея Губина.

"Вы слыхали, как поёт Зобнин?"

Перед началом ЧМ Зобнин пообещал, что в случае выхода из группы споет на камеру песню Андрея Губина.

Роман сказал - Роман сделал!

🔊🎤🎶#вместемыкоманда@FIFAWorldCup@fifaworldcup_rupic.twitter.com/YbqffJ24ge — Сборная России (@TeamRussia) 23 июня 2018 г.

«Все мысли поглощены матчем с Уругваем»

Именно полузащитнику «Спартака» досталась честь первым отвечать на вопросы журналистов. Зобнин был предельно краток, однако рассказал о том, кого он считает лучшим футболистом нынешнего мундиаля, а также поделился своими впечатлениями о Самаре.

— Что вам сказал Виталий Мутко?

— Слова поддержки, что он всегда с нами.

— Кто из футболистов, принимающих участие в мундиале, произвёл на вас самое большое впечатление?

— Я бы назвал Александра Головина.

— А из иностранных спортсменов?

— Никого из них я бы не стал выделять.

— Сергей Игнашевич особо отметил вас и Юрия Газинского как самых надёжных футболистов оборонительной линии сборной. Приятно?

— Конечно, тем более от Игнашевича. Но я бы добавил, что от двух центральных полузащитников не может зависеть надёжность, хорошо играет вся команда. Надеюсь, в подобном ключе мы продолжим и дальше.

— У вас хорошо получаются и атакующие действия, ведь первый гол Египту — ваша заслуга.

— Возможно, но задачи забивать мячи у меня нет. Единственная цель — победа сборной. И я сделаю всё от меня зависящее, чтобы этого достичь.

— Что скажете об Уругвае?

— У них впечатляющие пары центральных защитников и нападающих. Команда выглядит значительно сильнее Египта.

— Играя за московский «Спартак», вам довелось побывать и в Самаре. Какие впечатления у вас оставил этот город?

— Можно сказать, что я вырос в Тольятти, в академии Коноплёва, поэтому Самару тоже достаточно хорошо знаю. У меня там много знакомых, которых я решил порадовать: купил детишкам билеты на матчи. Местные жители любят футбол, с удовольствием посещают стадионы.

— Испания, Португалия или Иран?

— Думаю, пока рано загадывать. На данный момент все мысли поглощены матчем с Уругваем.

Неожиданным оказался вопрос от представителей китайских СМИ.

— Вы бы хотели играть в чемпионате Китая?

— Пока не готов об этом говорить.

Андрей Лунев парит над землей 🛩️ pic.twitter.com/zLNRqdveQh — Сборная России (@TeamRussia) 23 июня 2018 г.

«Дневной сон — самый любимый и сладкий»

Следующим к корреспондентам вышел Алексей Миранчук. Полузащитник поведал о визите Виталия Мутко и открыл несколько секретов о своём режиме дня.

— Игорь Смольников не смог ответить на вопрос, что сложнее: провести весь поединок на скамейке или на поле. Как лично вы переживаете этот момент?

— Я его прекрасно понимаю. Сидя в запасе, всегда переживаешь сильнее, чем находясь в игре, потому что у них нет времени на раздумья. Эмоционально очень сильно себя истощаю

— Однако вы принимали участие почти во всех контрольных встречах. Однако сейчас большую часть времени проводите на скамейке запасных. Вас это не смущает?

— Я радуюсь за сборную и за страну. Оставшиеся футболисты поддерживают товарищей по сборной и в любую минуту готовы выйти на поле. И это тоже очень важно.

— Готовы ли вы появиться на поле в матче с Уругваем?

— Конечно. Уверен, что каждый из нас сможет принять участие в игре, если так решит тренерский штаб. Ведь все осознают, что в команде не 11 игроков, а 23.

— Наша сборная по итогам двух матчей пробежала больше всех на этом чемпионате. Удивлены ли вы этому факту?

— Разумеется, нет. Всё это плоды тренировки. Мы находимся в отличной физической форме благодаря качественно проведённым сборам. Поэтому ничего удивительного тут нет.

— Нам известно, что перед каждый матчем наша сборная играет в «Что? Где? Когда?» Какой был самый сложный вопрос?

— Большую часть времени я записываю вопросы, а отвечают остальные ребята. К сожалению, вчерашнюю игру я пропустил, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу.

— Но на поле вы успешно выполняете свою роль.

— Конечно. Там у меня совершенно иные задачи.

— Вы говорили, что любите спать. Вчера не играли, потому что проспали?

— Нет, игра была вечером, я решил заняться своими делами.

— Но днём тоже удаётся вздремнуть?

— Да, после качественной и напряжённой тренировки всегда надо поспать. Дневной сон у меня самый любимый и сладкий.

— На тренировке присутствовали Виталий Мутко, Сергей Прядкин и Александр Алаев. Что вам запомнилось больше всего из сказанного ими?

— Они поприветствовали команду, пожелали удачи. Надеюсь, что остались довольны своим визитом.