Жирков, Габулов и Лопырёва снялись в клипе в поддержку сборной России по футболу

Группа «Туса» совместно с певцом Ираклием Пирцхалавой выпустила клип в поддержку сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.

В съёмках клипа на песню «Мы в вас верим» приняли участие посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырёва, игроки сборной России Владимир Габулов и Юрий Жирков, а также не вошедший в окончательную заявку Александр Ташаев.

Сборная России на домашнем ЧМ-2018 сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египтом и Уругваем.

Ранее уругвайская актриса и певица Наталия Орейро опубликовала официальный клип на песню United by Love, которая была написана к чемпионату мира по футболу 2018 года.