Защитник Юрий Жирков вернулся в общую группу на тренировке сборной России по футболу.

В занятии, которое проходит на тренировочной базе в Новогорске, принимают участие 22 человека. Полузащитник Алан Дзагоев, восстанавливающийся от травмы, проводит тренировку по индивидуальной программе.

Россия, досрочно вышедшая в плей-офф чемпионата мира 2018 года, проведёт заключительный матч группового этапа с командой Уругвая. Встреча состоится 23 июня в Самаре. Начало — в 17:00 мск.

Ранее главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев не полетит в Самару на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.