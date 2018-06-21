Бородка Роналду, переживания Месси и перуанская «Катюша»: главные события восьмого дня ЧМ-2018 по футболу в России

Криштиану Роналду отрастил козлиную бородку на удачу, Диего Коста повздорил с иранским журналистом, а мать Лионеля Месси рассказала о реакции сына на критику в его адрес. Кроме того, перуанские болельщики исполнили песню «Катюша» перед матчем с французами, а футболисты сборной Дании оплатили защитнику Йонасу Кнудсену частный самолёт до дома. Главные околофутбольные события восьмого дня мундиаля — в материале RT.

Шуточное предсказание

После двух стартовых туров чемпионата мира вряд ли кто-то вспоминает, что в преддверии турнира сборная России подвергалась серьёзной критике, а её перспективы на мундиале казались довольно туманными. Победы над Саудовской Аравией и Египтом полностью изменили мнение как о команде, так и о её тренере Станиславе Черчесове, которого сейчас называют главным творцом успеха коллектива.

Перед началом первенства планеты о будущих триумфах российской команды говорили разве что в шутку. Поэтому особенно забавно, что один из болельщиков в точности угадал результаты двух первых матчей коллектива на мундиале.

«А представьте, что сборная России завтра выигрывает со счётом 5:0 у Саудовской Аравии, потом разделывается с Египтом 3:1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!» — заявил один из пользователей социальной сети Twitter.

Остаётся надеяться, что новоиспечённый оракул окажется прав и относительно исхода поединка с Уругваем. Проверить это можно будет 25 июня, когда команды разыграют первое место в группе A.

Одержимость спортом

Крупнейшее футбольное событие четырёхлетия собрало в России не только лучших кудесников мяча со всего света, но и толпы их верных болельщиков. Фанаты поддерживают свои национальные команды не только на стадионах, но и в фан-зонах, которые были специально обустроены к мундиалю.

На данный момент подобные места посетили около 2,5 млн человек. Об этом сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

«2,5 млн болельщиков прошло через фан-фесты во всех городах — организаторах чемпионата мира», — цитирует Дворковича «Чемпионат».

«Катюша» по-перуански

Болельщикам из Перу также приходится по нраву пребывание в России. Они настолько прониклись культурой страны — хозяйки мундиаля, что теперь исполняют всем известную песню «Катюша» перед матчами своей национальной команды.

Так произошло в Екатеринбурге в преддверии встречи второго тура группового этапа первенства с командой Франции. Стоит признать, что в латиноамериканской интерпретации песня не стала звучать хуже.

Духовный футбол

В отличие от Перу, Финляндии не досталась путёвка на чемпионат мира в России. Футболисты сборной Суоми заняли предпоследнее место в своей отборочной группе и не смогли впервые в своей истории квалифицироваться на мундиаль. Однако это не мешает местным болельщикам следить за перипетиями спортивного праздника.

При этом выбор места для просмотра матчей оказался весьма интересным. Так, в Хельсинки за сражениями на футбольном поле наблюдают в холле церкви Святого Павла. Специально для этого там установили огромный экран, на котором с помощью проектора демонстрируются игры первенства. Причём за ними следит и местный пастор, который во время трансляций надевает футболку лондонского «Арсенала».

Переизбыток зрелища

Иногда футбол не только приносит положительные эмоции, но и может навредить здоровью. Это произошло с пресс-секретарём сборной Ирана. Во время поединка с Испанией Мохсен Могамедкиа почувствовал себя плохо и был срочно госпитализирован.

К счастью, со здоровьем чиновника всё в порядке. Ему своевременно была оказана медицинская помощь, а уже 21 июня он смог покинуть больницу.

Характер Косты

Матч между сборными Испании и Ирана запомнился обилием бескомпромиссной борьбы и желанием каждой из команд во что бы то ни стало добиться успеха. Но, по мнению одного из арабских журналистов, некоторые испанские футболисты немного перебарщивали в попытке завоевать три очка.

Так, один из представителей прессы обвинил Диего Косту в том, что тот провоцировал иранских игроков во время матча. Форвард «Атлетико», известный своим буйным нравом, мгновенно отреагировал на слова журналиста.

«Какой матч ты смотрел? Это было в первом тайме. Они нас провоцировали, они лежали на поле. Смотри за игрой внимательнее, ты не можешь говорить такое только из-за того, что это сборная твоей страны», — приводит слова Косты «Спорт БИЗНЕС Online».

Бородка удачи

Однако участие в подобного рода конфликтах не мешает Косте приносить своей команде результат. На мундиале он уже успел отметиться тремя забитыми мячами и уступает в гонке бомбардиров первенства лишь одному человеку. В матче с Марокко португалец Криштиану Роналду записал на свой счёт четвёртый гол на турнире и помог своей команде одержать победу. По признанию самого игрока, ему в этом помогает его растительность на лице.

«Моя козлиная бородка? Это была шутка перед матчем с Испанией. Я сказал партнёрам по сборной, что если забью испанцам, то оставлю её. Мне повезло, тогда я забил три мяча, а после отличился и во второй встрече. Я оставлю её до конца турнира, потому что она приносит удачу», — цитирует Роналду A Bola.

Слёзы Месси

Если для Роналду нынешний чемпионат мира складывается как никогда успешно, то у его многолетнего соперника Лионеля Месси дела идут не лучшим образом. В отличие от португальца, в его активе пока нет ни одного забитого мяча. Кроме того, он стал первым футболистом на турнире, который не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси

Reuters

Неудивительно, что после матча с Исландией в Месси было пущено множество критических стрел, которые рискуют серьёзно ударить по психологическому состоянию спортсмена. По словам его матери Селии Куччиттини, иногда Лионель принимает подобные высказывания очень близко к сердцу.

«На самом деле люди очень любят Лео и он отвечает им взаимностью. Он очень ценит их отношение. Он понимает, что от него ждут многого, поскольку сам Лионель мечтает выиграть чемпионат мира для сборной. Большего ему не нужно. Семья его поддерживает. Мы терпим критику. Говорят, что он не чувствует ответственности, но это не так. Я видела его страдающим и плачущим из-за этого. Некоторые слова причиняют боль ему и нам», — заявила Куччиттини AS.

Сравнение великих

Но один неудачный матч не способен повлиять на отношение к Месси его коллег по спорту. Так, испанец Серхио Рамос, который на протяжении долгих лет является противником Месси, назвал его лучшим футболистом в истории Аргентины. При этом в почётном рейтинге Рамоса Лионель обошёл самого Диего Марадону.

«Я уважаю Марадону, потому что он один из великих. Но Диего сам прекрасно понимает, что находится в нескольких световых годах от лучшего аргентинского игрока в истории, которым я считаю Месси», — приводит слова Рамоса A Bola.

Поддержка партнёров

Примером уважения и взаимовыручки являются игроки сборной Дании. На прошлой неделе защитник команды Йонас Кнудсен стал отцом, но из-за выступления на чемпионате мира не мог позволить себе увидеть новорождённого ребёнка. Тогда его партнёры оплатили ему личный самолёт, на котором тот отправился к семье.

Футболисты сборной Дании

Reuters

«Мы хотели посмотреть на ситуацию с человеческой точки зрения. У многих из команды есть дети. Надо помнить, что мы люди в той же степени, что и футболисты. Я сам отец и не могу представить, сколь тяжело было Йонасу получить сообщение о рождении дочери и не находиться там в такой момент. Мы хотели сделать всё для Кнудсена, чтобы он увидел своего ребёнка», — цитирует BBC голкипера команды Каспера Шмейхеля.

Добродушные болельщики

Но не только датские футболисты помогают друг другу. В Волгограде местный житель показал, насколько гостеприимными являются хозяева мундиаля, и бесплатно подвёз британских журналистов до отеля.

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«Час ночи в Волгограде после матча сборной Англии. Такси нет, а всю нашу технику нужно вернуть в отель. Местный парень остановился, предложил подвезти нас и не взял ни рубля за это. Фантастические люди», — заявил журналист Sky News Энда Брэйди.

Помимо прочего, гости мундиаля были поражены любовью местных фанатов к сборной Англии, а также чистотой местных улиц. Некоторые из них отметили, что подобного порядка на Туманном Альбионе нет.

Проблемы с ориентированием

Ещё один забавный случай произошёл в Волгограде с гостями мундиаля из Китая. Гражданин Поднебесной перепутал этот город с Вологдой, купив не те билеты на поезд. Выяснилось это лишь после того, как в назначенное время транспортное средство не явилось на вокзал.

«В работе железнодорожного транспорта были интересные ситуации. Например, в Волгограде болельщик из Китая не мог найти свой поезд в расписании. Было начало первого ночи, в 01:37 у него было отправление по билету. Сначала тоже пытались найти поезд в расписании, отыскать не могли, посмотрели внимательнее на билет, и оказалось, что он должен был ехать по билету из Вологды, а находился в этот момент в Волгограде», — приводит РИА Новости слова министра транспорта России Евгения Дитриха.

Впоследствии оказалось, что в похожей ситуации оказались ещё двое гражданок Китая. В итоге проблему удалось решить, посадив их на другой поезд.