«Сейчас вся страна счастлива»: как футболисты сборной России праздновали победу над Египтом на ЧМ-2018

Победа над национальной командой Египта, которая практически гарантировала сборной России выход в 1/8 финала чемпионата мира, стала исторической. Об этом после матча заявил российский нападающий Артём Дзюба. Хавбек Александр Самедов признался, что ждал этого все 33 года своей жизни, а защитник Юрий Жирков рассказал, что позволило сдержать лидера противника Мохаммеда Салаха. Что говорили после матча российские футболисты — в материале RT.

19 июня 2018 года навсегда войдёт в историю российского футбола. Именно в этот день сборная страны одержала свою вторую подряд победу на домашнем чемпионате мира и практически гарантировала себе первый в истории выход в 1/8 финала мундиаля.

В начале второго тайма подопечные Станислава Черчесова выдали феноменальный 15-минутный отрезок, в который уместились три гола российской сборной. По разу отличились Денис Черышев и Артём Дзюба, а ещё один мяч в собственные ворота забил египетский защитник Ахмед Фатхи.

К сожалению, во втором матче подряд оставить свои ворота в неприкосновенности россиянам не удалось. Главный арбитр встречи — парагваец Энрике Касерес Вильяфанте — указал на точку после неоднозначного нарушения правил на Мохаммеде Салахе. Пострадавший сам вызвался исполнять 11-метровый и прервал сухую серию Игоря Акинфеева на мундиале. На этот момент она насчитывала уже 163 минуты.

Однако в оставшееся время подопечные Станислава Черчесова не позволили соперникам сократить разницу в счёте до минимальной. Они одержали уверенную победу со счётом 3:1 и теперь уже практически находятся в плей-офф мундиаля. Помешать может только совершенно невероятный расклад. Для этого сборной Саудовской Аравии нужно с крупным счётом обыгрывать Уругвай, а подопечным Оскара Табараеса затем сделать то же самое в игре с россиянами.

Однако после матча российским футболистам не было дела до их положения в турнирной таблице. Они искренне радовались успеху и с трудом находили слова, чтобы описать свои эмоции.

«Не могу объяснить происходящее! Доволен, что всё так складывается. Все здоровы, я хорошо себя чувствую и могу играть. Надо продолжать в том же духе и не расслабляться. Мы должны так же тренироваться и выступать. И думать только о победе! Нас другой результат не устраивает!» — сказал после победы над Египтом Денис Черышев.

Полузащитник отметился уже своим третьим голом на мундиале и был преисполнен уверенности, что российская команда гарантировала себе путёвку плей-офф. Однако добавил, что это является лишь задачей-минимум для хозяев первенства.

«Надо думать только о следующей игре и спокойно относиться к выходу из группы. Пока мы достигли только первой цели. Необходимо двигаться дальше. После группы все соперники будут трудными. Посмотрим, кто попадётся. Поздравили? Я телефон ещё не смотрел! Постараемся, чтобы страна и дальше так радовалась!» — отметил Черышев, который второй раз подряд был признан лучшим игроком матча на мундиале.

Его партнёр по команде Александр Самедов выразил мнение, что российская сборная выглядела лучше своего соперника, а также рассказал, как хозяевам турнира удалось справиться с одним из лучших футболистов мира — Мохаммедом Салахом.

«Конечно же, мы счастливы! Я ждал этого момента 33 года. Мы контролировали ход встречи. Да, с первым голом где-то повезло, но сборная России играла лучше. Салах? Он топ-игрок, но все вместе мы его сдержали. Юра Жирков хорошо оборонялся против него, как и вся команда. Плюс Мохаммед не возвращался в оборону, и мы пользовались этим при наших атаках», — заявил Самедов.

Сам Жирков признался, что российские футболисты отнеслись к вопросу опеки Салаха со всей серьёзностью, а также постоянно страховали друг друга.

«Подходили к противостоянию с Салахом во всеоружии. Это игрок мирового уровня. В первом тайме он располагался на моём фланге. Сдерживать его мне помогали и Зобнин, и Игнашевич. Из-за его присутствия на поле я реже подключался к атаке. Черчесов просил, чтобы больше действовали через правый фланг. Гол Салаха внёс маленький сумбур, держал в напряжении», — признался Жирков после встречи.

Футболист сборной России Илья Кутепов

Reuters

При этом защитник Илья Кутепов заявил, что пропущенный мяч в игре с Египтом его никоим образом не расстроил.

«Ничего страшного, нам ведь забили с пенальти. Тем более после просмотра видеоповтора. Трагедии в этом не вижу», — сказал футболист.

По его словам, сборная России придерживалась схожего плана на игру как в матче с Саудовской Аравией, так и в поединке с Египтом.

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«Также настраивались на победу, чего в итоге и достигли. Просто игроки из Саудовской Аравии немного не справились с давлением в матче открытия. Им было тяжело в первой игре. Сейчас они будут выглядеть совсем по-другому», — пояснил Кутепов.

Уроженец Ставрополя выразил мнение, что Салаху удалось создать для российской команды определённые проблемы, а также прокомментировал физическое состояние лидера «фараонов».

«Не бывает игр, когда всё идеально и нет никаких проблем. Возможно, на один забитый мяч он и наработал. Что касается готовности Салаха к матчу, не считаю, что есть смысл выходить на поле, если ты не на 100% здоров», — отметил Кутепов.

Он также рассказал, как главный тренер Станислав Черчесов оценил победу, которая уже 20 июня может стать исторической.

«Он поздравил, но чемпионат мира ещё не закончился. Впереди остались игры. В Самаре с Уругваем не будет никакого настроя на ничью — только на победу. А о плей-офф подумаем позже», — добавил футболист.

Как рассказал полузащитник Роман Зобнин, Черчесов был не единственным, кто поздравил российскую команду со второй подряд победой на домашнем первенстве планеты.

«Все очень устали. Счёт 3:1, и кому-то может показаться, что это легко. Но все выложились на 150%. В раздевалке все были очень рады. Мутко зашёл, всех поздравил. Теперь нужно поскорее забыть эту игру и готовиться к поединку с Уругваем», — сказал Зобнин.

Футболист сборной России Роман Зобнин и тренер Мирослав Ромащенко

Reuters

Полузащитник оказался причастен к голам обеих команд в этом матче. Именно Зобнин нанёс удар, который привёл к первому забитому мячу в ворота Египта, а после нарушил правила на Салахе на границе своей штрафной. При этом сам игрок признался, что арбитр встречи справедливо указал на точку.

«В моменте с первым голом был отскок. Я неудачно попал по мячу, но повезло, что он оказался в воротах. Пенальти? Я сегодня в главной роли… Салах выходил на ударную позицию и, скорее всего, пробил бы в одно касание. Чистый пенальти, я нарушал правила, но это футбол», — признался игрок.

При этом он ответил на вопрос, не пытался ли умышленно нанести травму лидеру сборной Египта в эпизоде с назначением 11-метрового.

«Каждый преследует свои цели, и нам было важно победить. Мы это сделали такими усилиями», — добавил Зобнин.

Одним из главных действующих лиц в поединке с Египтом стал Артём Дзюба. Нападающий сменил Фёдора Смолова на острие атаки сборной России и снова не ушёл с поля без забитого мяча. Сначала форвард тульского «Арсенала» поучаствовал в организации первого гола, а после отличился сам.

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«Сыграли великолепно. Все игроки сборной России сегодня сражались на каждом участке поля. Мы не отдали Египту ни сантиметра, справились с Мохаммедом Салахом и одержали заслуженную победу. Мы красавцы! Не до конца сдержали? Для игрока такого класса заработать пенальти — это нормально. Один — это не два и не три. Мы победили!» — заявил Дзюба.

При этом российский форвард признался, что не очень хорошо помнит эпизод, в котором ему удалось поразить ворота египетской команды.

«Была потрясающая передача Ильи Кутепова, а мне удалось забить. Самое главное, что мы выиграли. Думаю, сейчас вся страна счастлива. Гуляй, Россия! Наслаждайся! Всем спасибо за поддержку», — сказал он.

По словам Дзюбы, Черышев заслужил звание лучшего футболиста матча.

«Мы 23 брата. Его победа — наша победа. Мы все безумно рады. Денис заслуживает эту награду, как и любой другой игрок сборной. Мы выиграли за счёт того, что были командой», — отметил Дзюба.

При этом он добавил, что празднованию успеха помешала обязательная процедура допинг-контроля.