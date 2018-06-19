Черышев признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Россия — Египет

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Египта.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Черышев стал автором второго гола в матче с египтянами. Для 27-летнего хавбека это вторая подобная награда на турнире. Прежде он был признан лучшим игроком матча с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Египет в матче ЧМ-2018.