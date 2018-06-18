Пожертвования для Месси и извинения Марадоны: обзор околофутбольных событий четвёртого дня ЧМ-2018

В четвёртый день чемпионата мира футболисты «Барселоны» обсудили возможный переход Александра Головина в каталонский клуб. Московское метро выпустило свою линию одежды. Диего Марадона извинился за курение на стадионе, а его земляки сумели заработать на промахе Лионеля Месси. Чем ещё запомнится этот день — в материале RT.

Новый клуб для Головина

Своей игрой в стартовом матче чемпионата мира Александр Головин влюбил в себя не только болельщиков и владельцев клубов, но и коллег по профессии. Возможный переход полузащитника сборной России в туринский «Ювентус» уже стал одной из самых обсуждаемых тем, однако в услугах хавбека заинтересован не только чемпион Италии.

Футболист сборной России Александр Головин

Reuters

Возможный приход в команду Головина между собой обсуждали и футболисты каталонской «Барселоны». По информации Don Balon, игроки разговаривали о кандидатуре Александра в приватном групповом чате в WhatsApp. Станут ли эти слухи чем-то большим — пока неизвестно, но сам интерес к россиянину в испанской прессе не может не вызывать гордость.

Конкурс красоты ЧМ-2018

Пресса также проявила интерес к другому российскому футболисту. К своему огромному разочарованию, Роман Нойштедтер не получил приглашения выступить на домашнем мундиале, однако попал в список самых красивых футболистов.

Испанское издание El Pais составило список из 11 самых привлекательных игроков, и в него попал защитник «Фенербахче». Компанию россиянину составили немцы Марк-Андре тер Штеген, Матс Хуммельс, Тони Кроос и Марко Ройс, колумбийцы Сантьяго Ариас и Хамес Родригес, испанец Жерар Пике, поляк Лукаш Пищек, аргентинец Пауло Дибала и француз Антуан Гризманн.

Футбол и метро

По случаю чемпионата мира московский метрополитен выпустил коллекцию одежды, посвящённую ЧМ по футболу. В ней представлены футболки, толстовки и кепки. Предметы одежды выполнены в чёрном и белом цветах. На принтах — надписи на английском и русском языках, например, «Не за что-то, а вопреки», «Я буду любить тебя и в горе, и в радости», «Я пас», «Чтобы забить мяч, надо научиться думать как мяч. Забей».

Это не все сюрпризы, которые подготовил столичный транспорт. На станции МЦК «Лужники» и в переходе с «Ленинского проспекта» на «Площадь Гагарина» открылись игровые зоны. В них установлены по два настольных футбола и одна площадка для напольного бильярда.

Кроме того, для посетителей станции Московского центрального кольца также оборудована киберзона с десятью экранами, где любой желающий может сыграть в футбол на приставке.

Выздоровление Салаха

Со дня финала Лиги чемпионов весь спортивный мир следил за состоянием Мохаммеда Салаха, получившего травму плеча в противостоянии с «Реалом». Причём российских болельщиков это волновало больше других, ведь «фараоны» являются одними из главных соперников подопечных Станислава Черчесова в группе A.

Футболист сборной Египта Мохаммед Салах

Reuters

За два дня до, возможно, ключевого матча в квартете Салах полностью восстановился. Египтянин провёл очередное занятие в основной группе и точно сможет выйти на поле стадиона «Санкт-Петербург» в игре с россиянами.

«Мохаммед в форме», — написал на своей официальной странице в Twitter агент Салаха Рами Аббас Исса.

Эпидемия травм

При этом сборной Египта всё же не удалось избежать потерь. Полузащитник Ахмед Фатхи был вынужден досрочно завершить тренировку из-за мышечного повреждения. Теперь он рискует пропустить не только ближайшее занятие команды, но и игру с подопечными Станислава Черчесова.

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Кроме того, есть травмированные игроки и в других командах. Так, полузащитник сборной Дании Уильям Квист получил перелом ребра в столкновении с перуанцем Джефферсоном Фарфаном и больше не сыграет на турнире.

Не поможет своей команде в двух ближайших матчах первенства планеты и капитан сборной Бельгии Венсан Компани. Защитник получил травму паха 2 июня и до сих пор проходит процесс восстановления.

Также на групповом этапе вряд ли выступит марокканский полузащитник Нордин Амрабат. Игрок получил сотрясение мозга в поединке с Ираном и выбыл на срок около одной недели.

Отгул по уважительной причине

Стартовый матч сборной Англии на мундиале может пропустить и полузащитник Фабиан Делф. Игрок покинул расположение национальной команды и отправился домой — у футболиста родился третий ребёнок.

«Тренерский штаб отлично понимает ситуацию. Гарет Саутгейт в своё время также находился в расположении сборной, когда ждал одного из своих детей. Он полетел домой на самолёте и успел за десять минут до рождения ребёнка. Надеюсь, что у меня тоже всё получится», — приводит слова Делфа AFP.

Южнокорейская находчивость

Сборная Южной Кореи готовится к своему дебюту на чемпионате мира в плановом режиме. Подопечные Син Тхэ Ёна провели очередную тренировку, которая запомнилась забавным эпизодом. На спинах игроков азиатской сборной значилось сразу несколько игровых номера. По словам главного тренера, это было сделано, чтобы запутать будущего оппонента — команду Швеции.

«Все тренеры, наверное, чувствуют, что команда противника за ними пристально следит. Но это естественно: пытаться понять другой коллектив. У многих игроков сборной Южной Кореи по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов. Мы специально поменяли номера на майках — европейцам трудно различать лица корейских игроков, и мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию», — рассказал Ён «ГТРК Нижний Новгород».

Возраст — не помеха

Многие любители футбола порой идут на настоящие подвиги ради того, чтобы воочию увидеть игру своей национальной команды на чемпионате мира. К подобным поступкам можно отнести приезд на нынешней мундиаль, пожалуй, одной из самых пожилых болельщиц.

82-летняя Патрисия проделала путь из Мексики в Россию, чтобы поддержать сборную в игре с Германией с трибун «Лужников». В Москве её сопровождали двое сыновей и внук.

«Моя бабушка поддерживает сборную уже 70 лет, она не раз присутствовала на её матчах, но на столь крупный турнир решилась приехать впервые. Почему? Честно говоря, даже не знаю», — признался один из родственников Патрисии.

Долгое путешествие оправдало себя: национальная команда Мексики победила действующих чемпионов мира со счётом 1:0.

Вес заветных билетов

А вот рекордом со знаком «минус» может похвастаться 24-летний болельщик из Перу.

Мигель очень гордился тем, что присутствовал абсолютно на всех отборочных матчах «инков», но билеты на финальную стадию мундиаля закончились слишком быстро — и перуанец не успел их купить. Но мужчина не привык сдаваться.

Болельщик сборной Перу по футболу

Reuters

ФИФА выделяет часть мест на стадионах для людей с ограниченными возможностями. В числе прочего в списке заболеваний находится и ожирение, чем и решил воспользоваться Мигель. За три месяца ему удалось набрать 25 кг, в результате чего специальная медицинская комиссия подтвердила правомерность его участия в акции. В итоге мужчина смог посетить матч своей национальной команды в Саранске.

В Волгоград на яхте

Английские болельщики постепенно съезжаются в Волгоград, чтобы насладиться первой игрой «трёх львов» на чемпионате мира. Город расположен на берегу Волги, и здесь отлично развито судоходство. Этим и решил воспользоваться Грэм Кенсли, приплывший в Россию на собственной яхте.

Британец уже успел обосноваться в Волгограде и даже начал подрабатывать гидом: он помогает гостям мундиаля сориентироваться на местности и рассказывает им о самых интересных достопримечательностях.

Пожертвования для Месси

Национальная команда Аргентины накануне не смогла сломить сопротивление Исландии, а Лионель Месси не забил пенальти в ворота островитян. Однако находчивые латиноамериканские любители футбола не только не расстроились, но и нашли способ заработать на произошедшем.

Двое аргентинцев устроили импровизированный сбор средств прямо в центре Москвы. Они установили коробку из-под пиццы с надписью «для того, чтобы Месси забил» на тротуаре Никольской улицы и стали ждать.

Сжалившихся прохожих оказалось настолько много, что всего за несколько часов поклонники бело-голубых насчитали больше 500 рублей.

Собирают деньги для Месси pic.twitter.com/CntxeXR9Gh — Ilya Andreev (@mrilyusha) 17 июня 2018 г.

Поможет ли сбор средств капитану сборной Аргентины, можно будет узнать 21 июня.

Марадона и сигара

Оптимизму у болельщиков стоит поучиться самому именитому аргентинцу Марадоне.

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Присутствие на субботнем матче бывшего нападающего не обошлось без инцидента: Диего Армандо был замечен с сигарой, хотя курить на спортивных объектах строго запрещено.

Аргентинец извинился за нарушение правил. По его словам, он не знал о запрете и очень волновался из-за невыразительной игры своих соотечественников.

«Сегодня был трудный день для команды, связанный с сильным напряжением из-за нашего дебюта на чемпионате мира. Каждый чувствует это по-разному. Я честно не знал, что никому нельзя курить на стадионах. Приношу свои извинения всем, включая организаторов турнира. Вперёд, Аргентина, давайте поддержим наших ребят сильнее, чем когда-либо!» — написал экс-футболист на своей странице в Facebook.

Дело принципа

Легендарному нападающему стоило бы брать пример с дисциплинированного вратаря сборной Египта Мохамеда Эль-Шенави.

Голкипер был признан лучшим игроком матча с Уругваем, однако он отказался от почётной награды, так как её представляет компания, занимающаяся производством пива. Эль-Шенави исповедует ислам, а эта религия запрещает потребление алкогольных напитков.

Падение с крыши

Нигерийский болельщик, имя которого не сообщается, попал в больницу после падения с козырька подъезда. Как любитель футбола там оказался, неизвестно, однако причиной падения была названа неосторожность мужчины, в связи с чем уголовное дело возбуждено не будет.

«В результате падения мужчина получил травмы, после чего был направлен в медицинское учреждение. Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении пострадавшего не совершалось», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.