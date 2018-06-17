В сборной Южной Кореи меняют номера на тренировках, чтобы запутать соперников на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён рассказал, что игроки национальной команды выходят на предматчевые тренировки на чемпионате мира 2018 года в России, меняя стартовые номера, чтобы запутать своих соперников.

«Решили так поступить, потому что за нами следят европейские команды. Хотим запутать шведов», — приводит слова тренера РИА Новости.

Матч Швеция — Южная Корея состоится 18 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее главный тренер сборной Панамы рассказал, что готов сделать, если его команда выйдет из группы на ЧМ-2018.