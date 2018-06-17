В Волгограде не будут дополнительно усиливать меры безопасности из-за английских фанатов

Мэр Волгограда Андрей Косолапов заявил, что в городе не будут специально усиливать меры безопасности в связи с приездом английских фанатов и матчем сборной Англии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Нет, усилена безопасность не будет. Опасными английские болельщики считаются только тогда, когда попадают в агрессивную среду. У нас же здесь праздник, они попадают в другую ауру. Думаю, здесь будут только улыбки, танцы и песни», — приводит слова Косолапова ТАСС,

Он отметил, что безопасность будет организована в обычном для подобного уровня мероприятий режиме.

Матч Англия — Тунис состоится 18 июня.

Ранее английские болельщики, которые приехали на ЧМ-2018 в Волгоград, рассказали об отношении к ним со стороны россиян.