Английские болельщики в Волгограде: нас окружают дружелюбные люди

Английские болельщики, которые приехали на чемпионат мира 2018 года в Волгоград, рассказали об отношении к ним со стороны россиян.

«Мы читали негативные истории про Россию, однако здесь всё оказалось не так: пока нас окружают исключительно дружелюбные люди», — цитирует болельщиков The Guardian.

Один из них также отметил, что был в Марселе, когда произошли столкновения между россиянами и англичанами во время чемпионата Европы 2016 года, однако выразил уверенность, что власти России не допустят подобных инцидентов.

Ранее британские СМИ сравнили болельщиц сборных России и Саудовской Аравии на ЧМ-2018 по футболу.