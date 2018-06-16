Британские СМИ сравнили болельщиц сборных России и Саудовской Аравии на ЧМ-2018 по футболу

Британское издание Daily Mail выпустило материал, где сравнивается внешний вид болельщиц сборных России и Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Автор материала отметил «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. Россиянки пришли на стадион на матч открытия мундиаля в топах с национальной символикой, а их лица украшал макияж. Болельщицы из Саудовской Аравии были на игре в паранджах, масках и шарфах.

Женщинам из Саудовской Аравии впервые разрешили смотреть футбольные матчи на стадионах в январе 2018 года.

The two faces of the World Cup: Glamorous Russians share stands with Saudi fans in veils https://t.co/kcA7iPqU7b — Daily Mail Online (@MailOnline) 15 июня 2018 г.

Ранее Коста заявил, что сборная Испании благодарна болельщикам в Сочи за поддержку в матче с Португалией.