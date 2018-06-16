Коста: благодарны болельщикам в Сочи за поддержку в матче с Португалией

Нападающий сборной Испании по футболу Диего Коста, который оформил дубль в первом матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с Португалией, прокомментировал ничейный исход встречи.

«Хорошо, что удалось забить трижды, и, конечно, плохо, что не удалось заработать три очка. Важно, что мы показали высокое качество футбола. Сейчас наша сборная — единое целое, мы очень благодарны болельщикам в Сочи за поддержку», — приводит слова Косты ТАСС.

Он отметил, что уход бывшего главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги за два дня до первого матча на мундиале стал неожиданностью.

Ранее сообщалось, что на матче Португалия — Испания установлен рекорд посещаемости стадиона «Фишт» в Сочи.