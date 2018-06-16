На матче Португалия — Испания установлен рекорд посещаемости стадиона «Фишт» в Сочи

На матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Испании был установлен рекорд посещаемости стадиона «Фишт» в Сочи.

За игрой наблюдали 43 866 зрителей. Этот показатель побил рекорд сочинской арены во время церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 годах, сообщает ТАСС.

Ранее матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии посетили 78 011 болельщиков.