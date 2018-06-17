В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Мексики одержала победу над национальной командой Германии со счётом 1:0.

На 35-й минуте матча Ирвинг Лосано поразил ворота немецкой команды после передачи Хавьера Эрнандеса.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Германия — Мексика

Ранее сообщалось, что матч ЧМ-2018 Германия — Мексика посетили более 78 тыс. болельщиков.