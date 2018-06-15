Салах против Уругвая, пиренейское дерби и экзотика в Петербурге: анонс второго игрового дня ЧМ-2018

Главным событием второго игрового дня на чемпионате мира по футболу станет пиренейское дерби Португалия — Испания, которое состоится в Сочи. В другой встрече группы B, на стадионе «Санкт-Петербург», померятся силами Иран и Марокко. А в Екатеринбурге сыграют соперники хозяев турнира — Уругвай и Египет. В составе африканской команды на поле может выйти залечивающий травму плеча Мохаммед Салах. Анонс встреч 15 июня — в материале RT.

Египет — Уругвай (15:00, Екатеринбург)

Второй матч в рамках группы А состоится в Санкт-Петербурге. Уругвай померится силами с Египтом. По раскладам букмекеров южноамериканская команда считается явным фаворитом. Шансы египтян на успех могут стать ещё меньше, если на поле не сумеет выйти Мохаммед Салах. Сам форвард «Ливерпуля» за несколько дней до игры заявил, что будет готов к стартовому матчу чемпионата мира. Неоднократно повторял, что Мохаммед должен восстановиться к игре с Уругваем, и наставник египтян Эктор Купер.

Помочь Салаху прийти в себя как можно быстрее должен и тёплый приём, оказанный сборной Египта в Грозном. Посмотреть на первую тренировку египтян пришёл глава региона Рамзан Кадыров, который пообщался с Салахом. Поддержали Мохаммеда и местные жители.

«Мохаммед Салах был взволнован и обрадован, увидев, что в Чечне его так любят и уважают», — написал позже Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

Уругвайцы, в свою очередь, неоднократно отмечали, что встреча с Египтом является для них ключевой на стадии группового этапа.

Нынешний матч соперников станет всего вторым в истории. Впервые Уругвай и Египет померились силами в 2006 году, тогда «фараоны» в рамках товарищеской игры уступили у себя дома, в Каире, — 0:2. Один из мячей на свой счёт записал Диего Годин, который до сих пор защищает цвета уругвайской сборной.

Впрочем, 32-летний футболист и рядом не стоит с 45-летним стражем ворот египтян Эссамом Эль-Хадари. Если ветеран появится на поле, он станет самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира и сразу на два года поднимет достижение другого вратаря, Фарида Мондрагона, который принял участие в чемпионате мира в Бразилии в возрасте 43 лет.

Португалия — Испания (21:00, Сочи)

В группе B в субботу состоятся сразу два матча, и наибольший интерес, разумеется, вызывает противостояние Португалии и Испании в Сочи, или пиренейское дерби. Вполне вероятно, что именно эти две сборные и пробьются в плей-офф из своего квартета. Тем более, если испанцы во второй раз подряд не выйдут из группы на ЧМ, болельщики их просто не поймут.

Однако за пару дней до начала чемпионата мира в стане «красной фурии» произошла сенсация. Сначала стало известно, что после окончания турнира главный тренер сборной Хулен Лопетеги будет работать в «Реале» вместо Зинедина Зидана.

Произошедшее настолько не понравилось руководству национальной федерации, что уже на следующий день было объявлено об отставке специалиста. Его место экстренно занял экс-капитан сборной Фернандо Йерро, который главным тренером работал лишь в скромном «Овьедо».

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А ведь «красная фурия» под руководством Лопетеги ни разу не проигрывала. 51-летний специалист возглавил национальную команду после Евро-2016 и в 20 матчах добился с ней 14 побед. В оставшихся шести встречах испанцы разошлись с соперниками миром.

Правда, серьёзной проблемой для команды в первом матче на мундиале могут стать травмы сразу двух ведущих защитников. Жерар Пике 11 июня получил повреждение колена левой ноги и не смог продолжить тренировку. А Даниэль Карвахаль (как и Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов) продолжает залечивать повреждение.

К слову, если испанцев в Краснодаре встречали казаки, то португальцам сотрудники базы в подмосковном Кратово подготовили специальный сюрприз. В комнатах футболистов были развешены их фотографии, причём не только недавнего времени, но и детские. Гостей такой приём растрогал.

Но наибольшее внимание было приковано, конечно, к Криштиану Роналду. Московский художник подарил футболисту картину, на которой нападающий изображён на фоне Саранска. Именно в этом городе действующие чемпионы Европы сыграют с Ираном.

Для самого Роналду этот чемпионат мира может стать последним: ведь через четыре года ему будет уже 37 лет. При этом португальцы четыре года назад, как и испанцы, даже не вышли из группы (что в 2016-м не помешало им выиграть первенство континента).

Однако шансы португальцев на победу в первом матче, если верить статистике, не слишком велики. В последний раз они начинали крупный турнир с победы в 2008-м на Евро в Швейцарии и Австрии.

А вот испанцев Португалия в последний раз обыгрывала в 2010-м. В товарищеском матче команда Роналду разгромила соперника — 4:0. Зато два года спустя «красная фурия» взяла реванш в полуфинале чемпионата Европы, обыграв соседа в серии пенальти. Встречались соперники и в 1/8 финала ЧМ-2010. Победа осталась за испанцами — 1:0. Зато на домашнем для португальцев Евро-2004 верх с минимальным счётом взяли уже они. Всего же соперники встречались 36 раз, и в 17 случаях победа оставалась за Испанией.

Марокко — Иран (18:00, Санкт-Петербург)

Марокко и Ирану будет тяжело бороться за выход из группы с Португалией и Испанией, и вывести одну из этих команд в плей-офф способно только чудо. Поэтому их очное противостояние будет иметь особое значение.

При этом если иранцы участие в финальных стадиях чемпионатов мира принимают регулярно, то для Марокко нынешний мундиаль станет первым за 20 лет. Зато «атласские львы» в отличие от соперника один раз пробивались в плей-офф турнира — в далёком 1986 году. Тогда же из группы в последний раз вышла и российская сборная.

В составе обеих команд достаточно футболистов, имеющих отношение к России. В ростер иранской сборной попало три игрока, выступающих в РФПЛ: Милад Мохаммади («Ахмат»), Саид Эзатолахи («Ростов») и Сердар Азмун («Рубин»). Последний является главной звездой своей национальной команды, хотя в атаке Ирана есть и другие заметные футболисты. Речь о правом латерале «АЗ Алкмара» Алирезе Джаханбакше. В прошедшем сезоне первенства Нидерландов он с 21 голом стал лучшим бомбардиром турнира. Результативный сезон провёл и Карим Ансарифард, забивший 17 мячей за греческий «Олимпиакос».

Возвращаясь к чемпионату России — в составе марокканцев имеются сразу три футболиста, в разное время поигравшие в РФПЛ. Мехди Карсела-Гонсалес и Мбарк Буссуфа были частью амбициозного «Анжи», а последний успел отметиться и в «Локомотиве», который покинул со скандалом вместе с Лассаной Диарра. За железнодорожников немного поиграл и защитник Мануэл да Кошта.

Что касается очных встреч соперников, то Марокко и Иран сыграют всего лишь во второй раз в истории. До того единственный раз они пересекались в далёком 1978 году, тогда победу одержала азиатская команда — 2:0.