«Маленький шажок вперёд»: о чём говорили футболисты сборной России после разгрома Саудовской Аравии

Игра на домашнем чемпионате мира — мечта каждого футболиста, и футболисты сборной России шли к ней всю жизнь. Об этом заявил нападающий национальной команды Артём Дзюба после разгромной победы над Саудовской Аравией в матче открытия первенства планеты. В свою очередь, Александр Головин, отметившийся голом и результативными передачами, отказался называть себя главным героем встречи, а забивший первый мяч на турнире Юрий Газинский признался, что ему необходимо осмыслить произошедшее.

После матча с Саудовской Аравией в микст-зоне стадиона «Лужники» яблоку было негде упасть. Десятки представителей СМИ ожидали футболистов сборной России, которые только что сделали счастливыми тысячи болельщиков. И даже не верилось, что ещё накануне многие из этих представителей СМИ активно ругали национальную команду. Но, как известно, в футболе решающее значение имеет счёт на табло, а он в матче открытия не оставил равнодушным никого — 5:0.

Ждать игроков журналистам пришлось недолго. Спустя 20 минут после матча они вышли из раздевалки в классических костюмах. Первыми проследовали через микст-зону запасные. Фёдор Кудряшов и Владимир Гранат на просьбу пообщаться смущённо заметили, что главные герои из раздевалки ещё не вышли. Не стал разговаривать с представителями СМИ и Фёдор Смолов. Нападающий пошутил, что поговорит после финала. При этом форвард вряд ли был доволен собой, ведь отличиться ему не удалось, зато прямой конкурент нападающего «Краснодара» Артём Дзюба, получив в своё распоряжение всего 20 минут, успел и забить, и отдать результативную передачу.

«Сыграть на мундиале — мечта каждого футболиста, и мы шли к этому всю жизнь. Теперь понял, что не зря играю в футбол. Сегодня мы действительно почувствовали, что вся страна с нами, все переживают за команду. Главное — нам удалось порадовать людей. Да и пока ехали на стадион, болельщики приветствовали нас очень тепло. Но впереди сборную ждут серьёзные соперники. Мы с ребятами общались перед игрой и пришли к выводу, что являемся счастливчиками, ведь играем на домашнем первенстве планеты. Это настоящая история», — радовался Артём.

При этом форвард признался, что Россия забила в ворота сборной Саудовской Аравии слишком много мячей.

«Саудовская Аравия пыталась контролировать мяч, мы были к этому готовы. Черчесов именно такую задачу перед нами и ставил — прессинговать и убегать в контратаки. В итоге всё получилось. У соперника были большие разрывы между линиями, а два их центральных защитника «нагрузились» ещё в первом тайме. Будь мы порасторопнее в некоторых эпизодах — могли бы забить третий мяч чуть раньше. Но в итоге счёт всё равно получился чрезмерно крупным», — объяснил Артём.

Немало насмешило болельщиков и празднование Дзюбой своего гола. После взятия ворот он отдал Черчесову честь. После матча форвард объяснил, почему решил сделать именно это.

«Просто уже начинал закипать, сидел и думал: «Ну дайте мне шанс!» Когда забил, показал — это моё место, я должен быть тут. А Черчесов показал: «Да, я это понял теперь». Было приятно, как тренер отреагировал на мои эмоции. Футбол — это же и есть эмоции», — добавил Дзюба.

«Осознал, что мы разгромили соперника, только когда забил со штрафного»

Однако настоящий ажиотаж в микст-зоне вызвало появление Александра Головина, забившего мяч и отдавшего две результативные передачи. Дававший интервью в этот момент Александр Самедов засмеялся и проговорил, указывая на партнёра по сборной: «Он просто супер».

Сам Самедов посоветовал болельщикам «не обольщаться» и рассказал, что говорил Черчесов подопечным после матча.

«Эмоции отличные. Конечно, волновались, но теперь очень рады и счастливы. Естественно, если я скажу, что мы ожидали такого результата, солгу. Просто хотелось победить и порадовать болельщиков. И вас, журналистов, порадовали. Вы же тоже наши болельщики? Хотелось забить быстрый мяч, и это удалось, а потом и второй… Черчесов в перерыве посоветовал действовать с соперниками поплотнее, поскольку они ребята техничные. А после игры главный тренер сказал, что мы сделали маленький шажок вперёд. Действительно, обольщаться не стоит. Впереди нас ждёт самый важный матч фактически за выход из группы. Сборная России — не та команда, которая может расслабиться после первой игры», — подвёл итоги матча Самедов.

А после ухода футболиста «Спартака» журналисты последовали его совету и так активно направились в сторону Головина, что сломали специальную пластину, отделявшую их от футболистов. После этого её вынужден был держать на месте волонтёр. Сам же Александр, несмотря на хороший матч, вёл себя предельно скромно и собранно.

«Главным героем себя не ощущаю. Вся команда сыграла хорошо, выложились на полную. Мы подготовились и дали бой. При этом играть с Саудовской Аравией было непросто. Кто-то может посмотреть на счёт и решить, что борьбы не получилось, но соперник хорошо владел мячом. Моментами действовать против этих техничных ребят было очень тяжело. Но мы знали, чего от них ждать, знали, что саудиты играют авантюрно, и старались мгновенно накрывать их прессингом. Осознал, что мы разгромили соперника, только когда сам забил со штрафного. Но особой разницы в количестве забитых мячей нет, ведь за любую победу больше трёх очков не дадут.

Не стоит придавать этому разгрому слишком большое значение, потому что следом может случиться что-то нехорошее. Поэтому мы и реагируем на произошедшее спокойно», — объяснил Головин.

Александр отметил, что одержать победу команде помогло правильное отношение к делу.

«Особого давления не было. Присутствовало только небольшое волнение, но мы ни о чём постороннем не думали и готовились к игре. Теперь так же, ни о чём постороннем не думая, будем готовиться к следующему матчу. Расслабляться точно не стоит. В матче с Египтом все будут биться и бороться так же, как сегодня. О Мохаммеде Салахе тоже пока не думаем. Вообще у Египта очень сильная команда и там полно хороших игроков помимо Салаха», — поведал Головин.

Разумеется, журналисты не обошлись без вопроса о возможном трансфере Головина в европейский топ-клуб, например «Ювентус», ведь после матча с Саудовской Аравией шансы на это существенно возросли. Но сам игрок заявил, что на время чемпионата мира отложил вопросы о своём будущем.

Также Головин признался, что был очень рад увидеть на игре президента страны Владимира Путина.

«Рады, что президент пришёл на матч и сказал очень хорошую речь. Это было важно как дня нас, так и для всей страны. Хочется сказать спасибо и болельщикам, которые отлично поддерживали нас», — добавил Александр.

Александр Головин: "Для нас каждый матч, как последний!" pic.twitter.com/PIB7UxGDrY — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

«В детстве мог о таком только мечтать»

После свершений Головина и Дениса Черышева в тени остался Юрий Газинский, а между тем именно он стал автором первого гола сборной на домашнем чемпионате мира — гола, который навсегда войдёт в историю. При этом включение полузащитника «Краснодара» в окончательную заявку сборной на мундиаль удивило многих болельщиков. Однако Газинский на деле доказал, что достоин играть на чемпионате планеты.

«Всегда приятно забивать, тем более на таких крупных турнирах. В детстве я мог о подобном только мечтать — и вот мечта сбылась, тем более произошло всё на домашнем мундиале. Столько болельщиков собралось… Просто очень рад. Столько эмоций, необходимо с ними переспать, переварить их. Играть в футбол — моя работа, и к тому, что произошло сегодня, я шёл всю карьеру. Что касается самого гола, то просто пришёл на подачу углового, оказался на дальней штанге в одиночестве и пробил», — радовался Газинский.

При этом полузащитник призвал спокойнее относиться к результату матча с Саудовской Аравией.

«У нас была задача реализовать моменты по максимуму, забить как можно больше мячей. Сделать это удалось. Но главной целью являлась победа. Мы должны понимать, что впереди нас ждут два тяжелейших матча. Результат игры с саудитами нужно поскорее забыть и сосредоточиться на Египте», — добавил Газинский.

В схожем ключе высказался и один из самых опытных футболистов сборной Юрий Жирков, который в отличие от многих партнёров знает, каково это — добиваться успеха под флагом родной страны. И в микст-зоне защитник также был предельно корректен.

«Не сказал бы, что матч с Саудовской Аравией получился лёгким. Они тоже хорошо играли, неплохо контролировали мяч и создали пару опасных моментов у наших ворот. Остаётся только разобрать эту встречу и наши ошибки в обороне. Мы, в свою очередь, провели качественный матч, забили много мячей. Нужно продолжать в том же духе. Коленки не тряслись. Хотя определённое волнение не могло не присутствовать, ведь матч открытия чемпионата смотрел весь мир. Но мы с эмоциями справились», — заявил Жирков.

При этом Юрий отказался выделить в составе сборной России главного героя матча.

«Сегодня хорошо сыграли абсолютно все, героем можно назвать каждого футболиста российской сборной, в том числе Черышева, и Головина, и Газинского с Дзюбой, которые также отметились забитыми мячами», — заявил футболист.

Рассказал Жирков и о том, как в национальной команде отнеслись к ставшей популярной перед чемпионатом мира акции «Усы надежды».

«Мы в сборной посмеялись над этой акцией. Не вижу в ней ничего страшного. После матча Черчесов сказал, что мы молодцы, и призвал нас сыграть так же и в следующих встречах. Будем продолжать в том же духе. Ведь можно выиграть первую игру, а затем уступить в двух оставшихся и не выйти из группы», — напомнил Юрий.