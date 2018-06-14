Дзюба: теперь я понял, что не зря играю в футбол

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал победу над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Сыграть на мундиале — мечта каждого футболиста, и я шёл к этому всю жизнь. Теперь понял, что не зря играю в футбол. Сегодня мы действительно почувствовали, что вся страна с нами, все переживают за команду. Главное — нам удалось порадовать людей», — рассказал Дзюба.

Он отметил, что сборная Саудовской Аравии пыталась контролировать мяч, но российская команда была готова к таким действиям соперников.

«Черчесов именно такую задачу перед нами и ставил — прессинговать и убегать в контратаки. В итоге всё получилось. У них были большие разрывы между линиями, а два их центральных защитника «нагрузились» ещё в первом тайме. Будь мы порасторопнее в некоторых эпизодах, могли бы забить третий чуть раньше. Но в итоге счёт всё равно получился чрезмерно крупным», — добавил форвард.

Ранее Дзюба рассказал, что показывал Станиславу Черчесову после гола в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.