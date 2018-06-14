Газинский о своём голе на ЧМ-2018: в детстве я мог о подобном только мечтать

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал победу над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Всегда приятно забивать, тем более на таких крупных турнирах. В детстве я мог о подобном только мечтать, и, вот мечта сбылась, тем более произошло всё на домашнем мундиале», — рассказал Газинский после матча.

Он отметил, что перед командой стояла задача максимально реализовать создаваемые моменты и забить как можно больше мячей.

«Сделать это удалось. Но главной целью являлась победа. Но мы должны понимать, что впереди нас ждут два тяжелейших матча», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что Газинский забил свой первый мяч за сборную России в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.