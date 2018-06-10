«Чемпионат мира порадует нас качественным футболом»: Гиггз о тренерской карьере, уроках Фергюсона и ЧМ-2018

В сборных Франции и Бельгии собраны самые талантливые футболисты в мире, заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в интервью RT. Действующий тренер команды Уэльса рассказал, какой опыт вынес из совместной работы с легендарным наставником сэром Алексом Фергюсоном, назвал фаворитов мундиаля в России, а также описал эволюцию футбола за последние 30 лет.

— Cэр Алекс Фергюсон недавно перенёс болезнь и очень сложную операцию. Когда происходит что-то подобное, осознаёшь всю значимость его фигуры для мирового футбола. Какое влияние он оказал лично на вас?

— Сэр Алекс повлиял на мою карьеру больше, чем кто-либо другой. Я встретил его, когда мне было 13 лет, и продолжал играть под его руководством в 39. В 17 лет именно благодаря Фергюсону я попал в основной состав «Манчестер Юнайтед». На протяжении всего этого периода он знал, как заставить меня работать с полной самоотдачей, как добиться наилучших результатов. Замечательный тренер и человек.

— На данный момент вы тоже тренер. Переняли ли что-то у сэра Алекса на этом поприще?

— Я считаю его лучшим наставником всех времён и народов. В первую очередь стоит отметить его работу с футболистами, к которым у него всегда был индивидуальный подход. Он понимал, что каждый из нас имеет свои особенности, и это помогало ему нас мотивировать. На одного необходимо прикрикнуть, другого надо похлопать по плечу. Кто-то должен больше играть, кто-то — отдохнуть. Я бы очень хотел включить этот метод в свой тренерский стиль. Но здесь стоит вспомнить слова самого Фергюсона, который говорил, что нужно эффективно использовать игровой опыт, но и не забывать про свой собственный метод.

Также по теме #ВерсияМоуринью: прогноз на групповой этап ЧМ-2018 от легендарного тренера Чтобы предсказать исход чемпионата мира по футболу — 2018 в России, не нужно гадать на таро или кофейной гуще. В таком деле можно...

— Вы сказали, что сэр Алекс дал вам шанс как молодому игроку. Собираетесь ли вы следовать его примеру и вводить в состав команды юных спортсменов?

— Да, я очень ему благодарен и постоянно держу это в голове. Под моим началом в сборной Уэльса дебютировали сразу несколько футболистов. Самое главное здесь — это уверенность в молодых игроках, которые чувствуют доверие и показывают себя лучшим образом.

— Выступая за «Манчестер Юнайтед», вы подчёркивали, что у этой команды особая философия. Хотели бы вы привнести нечто подобное в свой нынешний коллектив?

— Да. Я считаю, что даже самая талантливая на свете сборная не добьётся успеха без командного духа. Мне посчастливилось играть в составе многих прекрасных коллективов, где было и то и другое. К счастью, валлийцы — замечательные ребята, которые являются не только товарищами по команде, но и настоящими друзьями.

— Думаете ли вы о таких глобальных целях, как выход сборной на чемпионат Европы, мундиаль?

— Естественно. Но мне кажется, что тут большее значение имеет постоянство. В мою бытность игроком мы едва не прошли отборочный турнир на чемпионат мира 1994 года и Евро-2004. А затем наступил долгий период затишья, который закончился лишь в 2016 году. Уэльс в любом случае будет бороться за участие во всех соревнованиях, но движение должно происходить плавно, а не как на американских горках.

— За какими сборными на ЧМ в России вы посоветовали бы наблюдать особенно пристально?

— Я бы назвал вполне очевидных претендентов — Бразилию и Германию. Однако помимо них мне будет интересно наблюдать за выступлениями Бельгии и Франции, потому что именно в этих командах играют самые талантливые футболисты.

— Для молодых игроков мундиаль — шанс показать себя на международной арене?

— Так и есть. Очень часто юные спортсмены заявляют о себе именно на чемпионатах мира, а не на клубном уровне. Здесь в качестве примера можно привести Рахима Стерлинга или Маркуса Рашфорда. Оба очень талантливы, своей игрой они способны по-настоящему завести болельщиков. Поэтому за ними будет особенно интересно наблюдать. В этой связи я бы вспомнил Майкла Оуэна, раскрывшегося на чемпионате мира 1998 года, а также Уэйна Руни, который блестяще показал себя в 2004 году.

— Клуб «Солфорд» объявил о создании своей женской команды. Она есть и у «Манчестер Юнайтед». Какова цель этого проекта?

— Думаю, та же, что и у всех остальных, — быть лучшими. Сначала работа шла над основным составом, потом — над молодёжным. Теперь, когда мы прочно встали на ноги, пришло время для создания женской команды, чего мы хотели уже очень давно. В конце мая состоялся первый просмотр игроков.

— Насколько изменился футбол со времени, когда вы играли за «Манчестер Юнайтед»?

— По сравнению с тем временем, когда я только начинал, наш вид спорта стал более популярным. Сегодня матчи показывают по телевизору едва ли не каждый день. И это замечательно. Кроме того, пресса намного пристальнее следит за футболистами. А благодаря появлению социальных сетей каждый подросток сегодня знает о нашей жизни практически всё. Игроки стали более открытыми и доступными для общения.

— Поменялся ли стиль игры?

— Он проходит свои этапы развития. Так, в нынешнем сезоне в матчах Премьер-лиги можно было увидеть очень интересный футбол. В связи с этим надеюсь, что и мундиаль порадует нас качеством, ведь на него приедут все лучшие игроки: Месси, Роналду, Неймар, Салах, Стерлинг, Рашфорд. Каждый из них любит и умеет обыгрывать защиту и добиваться результата. Болельщики именно этого и ждут.

— Помните ли вы какие-нибудь забавные моменты вашей карьеры, связанные со Стэном Коллимором?

— Он всегда был на ведущих ролях в «Ноттингем Форест», потрясающе отыграл пару сезонов, забивал на «Олд Траффорд». Его игра мне тогда очень запомнилась. Если не ошибаюсь, менеджер «Манчестер Юнайтед» изначально остановил свой выбор именно на Коллиморе. Но то ли Стэн отказал ему, то ли клуб не смог его получить по какой-то другой причине, и в итоге вместо него к нам пришёл Энди Коул. Забавных моментов не припомню, но могу сказать, что в середине 1990-х он был одним из лучших.