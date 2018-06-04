Стал известен окончательный состав сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Франции.

В итоговый список из 23 человек попали:

— вратари Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»);



— защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико», Испания), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Бенжамен Менди («Манчестер Сити», Англия), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт», Германия), Самуэль Юмтити («Барселона», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Испания);



— полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус», Италия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Н'Голо Канте («Челси», Англия), Корентин Толиссо («Бавария», Германия), Стивен Н'Зонзи («Севилья», Испания);



— нападающие: Оливье Жиру («Челси», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Усман Дембеле («Барселона», Испания), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»).

На групповом этапе мирового первенства сборная Франции сыграет с Австралией, Перу и Данией.

Ранее сообщалось, что уругваец Альсидес Гиджа признан болельщиками лучшим футболистом в истории ЧМ.