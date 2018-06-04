Уругваец Альсидес Гиджа признан болельщиками лучшим футболистом в истории ЧМ

Чемпион мира 1950 года в составе сборной Уругвая Альсидес Гиджа признан лучшим футболистом в истории мундиалей по мнению болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В опросе в социальных сетях организации приняли участие 578 024 человека. В число претендентов вошли 32 футболиста, голосование проходило по системе плей-офф.

Среди номинантов был вратарь сборной СССР Лев Яшин, который выбыл в первом раунде, где его соперником был Диего Марадона. Аргентинец в итоге дошёл до финала.

🏆 32 #WorldCup#GreatestPlayers narrowed down to 1...



🙌 You have chosen Alcides Ghiggia, 🇺🇾@Uruguay’s Maracanazo hero of 1950, as the World Cup’s greatest player!



👏 Thanks to those who took part in the voting over the last 10 days. 578,024 votes were cast in total! pic.twitter.com/HD6QadccdL — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 4 июня 2018 г.

Гиджа стал автором победного гола в финале чемпионата мира 1950 года. Встреча с национальной командой Бразилии проходила в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и закончилась со счётом 2:1.

Гиджа скончался в возрасте 88 лет в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Рыбус вошёл в окончательный состав сборной Польши на ЧМ-2018 по футболу.