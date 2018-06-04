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Рыбус вошёл в окончательный состав сборной Польши на ЧМ-2018 по футболу

4 июня 2018, 16:56

Тренерский штаб сборной Польши во главе с Адамом Навалкой огласил окончательную заявку команды на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

В итоговый список из 23 игроков вошли:

— вратари: Войцех Щенсный («Ювентус», Италия), Бартош Бялковский («Ипсвич», Англия), Лукаш Фабьяньский («Суонси», Уэльс);

— защитники: Михал Паздан, Артур Енджейчик (оба — «Легия»), Тьяго Ционек (СПАЛ, Италия), Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Камиль Глик («Монако»), Бартош Берешиньский («Сампдория», Италия), Лукаш Пищек («Боруссия» Дортмунд, Германия);

— полузащитники: Яцек Горальский («Лудогорец», Болгария), Кароль Линетты («Сампдория», Италия), Гжегож Крыховяк («Вест Бромвич», Англия), Камиль Гросицкий («Халл», Англия), Мацей Рыбус («Локомотив», Россия), Якуб Блащиковский («Вольфсбург», Германия), Славомир Пешко («Лехия»), Пётр Зелиньский («Наполи», Италия), Рафал Кужава («Гурник»);

— нападающие: Аркадиуш Милик («Наполи», Италия), Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Лукаш Теодорчик («Андерлехт», Бельгия), Давид Ковнацкий («Сампдория», Италия).

На групповом этапе мирового первенства сборная Польши встретится с Сенегалом, Колумбией и Японией.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Витсель вошёл в окончательный состав сборной Бельгии на ЧМ-2018.


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