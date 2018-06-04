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Экс-футболист «Зенита» Витсель вошёл в окончательный состав сборной Бельгии на ЧМ-2018

4 июня 2018, 16:19

Тренерский штаб сборной Бельгии по главе с Роберто Мартинесом назвал окончательный состав команды на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Бельгии.

В окончательную заявку из 23 человек попали:

— вратари: Тибо Куртуа («Челси», Англия), Симон Миньоле («Ливерпуль», Англия), Кун Кастелс («Вольфсбург», Германия);

— защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм», Англия), Дедрик Боята («Селтик», Шотландия), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Венсан Компани («Манчестер Сити», Англия), Тома Мёнье («Пари Сен-Жермен», Франция), Томас Вермален («Барселона», Испания), Ян Вертонген («Тоттенхэм», Англия);

— полузащитники: Янник Феррейра-Карраско («Далянь Ифан», Китай), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), Насер Шадли («Вест Бромвич», Англия), Мусса Дембеле («Тоттенхэм», Англия), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед», Англия), Эден Азар («Челси», Англия), Торган Азар («Боруссия» Мёнхенгладбах, Германия), Аднан Янузай («Реал Сосьедад», Испания), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай);

— нападающие: Миши Батшуайи («Боруссия» Дортмунд, Германия), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», Англия).

На групповом этапе мирового первенства сборная Бельгии встретится с Панамой, Тунисом и Англией.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Чорлука вошёл в итоговый список сборной Хорватии на ЧМ-2018 по футболу.


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